Vacanze estive | pochi soldi | 8 milioni di italiani devono rinunciarci

BlaBlaCar lancia la nuova campagna per le Vacanze estive : “La libertà di partire domani”: per le vacanze estive, BlaBlaCar lancia la sua nuova campagna. Dopo il cambio d’immagine e l’introduzione del nuovo algoritmo di ricerca, BlaBlaCar presenta una nuova campagna che celebra la libertà di viaggiare A pochi mesi dal lancio del nuovo logo e del nuovo algoritmo di ricerca che rende i viaggi in auto condivisi capillari su tutto il territorio, dalle grandi città ai piccoli centri, BlaBlaCar lancia ...

Vacanze estive : svizzeri continuano a preferire sud Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turismo : genitori veneti stressati da Vacanze estive per colpa dei social media (2) : (AdnKronos) - Sensi di colpa. Alle pressioni causate dai social media, si aggiungono poi i sensi di colpa dovuti dal poco tempo che i genitori hanno a disposizione per stare con i propri figli (47%), quelli causati dal tempo che i bambini passano al chiuso (32%) o davanti alla TV (32%), e quelli cau

Turismo : genitori veneti stressati da Vacanze estive per colpa dei social media : Venezia, giu. (AdnKronos) - La scuola è finita da una settimana e tutti i bambini sono pronti ad appendere al chiodo libri e zaini per dedicarsi alle tanto attese vacanze estive. L’entusiasmo dei bambini però è inversamente proporzionale a quello dei genitori, che devono pensare a come gestire il te

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Lei pronta alle Vacanze estive ma non c'è posto per il suo ex : è finita? : Giulia De Lellis e Andrea Damante, è davvero finita? Lei parla su Instagram delle sue vacanze estive ma non c'è posto per l'ex tronista in queste....(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Vacanze estive : soggiorni più brevi ma budget più ricco : Vacanze più brevi ma più “ricche”: rispetto allo scorso anno si alza il budget di spesa per un italiano su quattro (tra cui quasi la metà è pronta a sborsare fino al 30% in più), anche se la durata media della villeggiatura si abbassa da 12,8 a 12,4 giorni. I dati sono contenuti nel nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, da cui emergono anche la netta preferenza per le località di mare (64,9%), il boom ...

3 azioni per Vacanze estive alla grande : ... DAL, I costi del carburante in aumento potrebbero essere un fattore zavorrante per la società ma il settore nel suo insieme sta reagendo e i prezzi stanno reggendo anche grazie a una forte economia ...

Vacanze estive in regione? Prezzi più alti che in Puglia : TRENTO . Lo studio è stato condotto utilizzando il prezzo medio a notte, per un gruppo di 4 persone, durante una settimana in alta stagione, in agosto, e una in bassa stagione, in settembre. Si scopre ...

Viaggi & Turismo : ecco quando conviene prenotare le Vacanze estive in base alla destinazione : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo report “Best Time to Book” svelando quando i Viaggiatori possono trovare e prenotare gli hotel ai prezzi più bassi questa estate. Per raccogliere queste informazioni, TripAdvisor ha analizzato lo storico dei dati relativi ai prezzi degli hotel per identificare i periodi in cui le tariffe per il periodo estivo in alcune delle principali ...