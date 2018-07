Vacanze al mare | le cinque mete più economiche vicine all' Italia | dove vivere da re con

Viaggi & Turismo : Vacanze fronte mare a contatto con la natura incontaminata : E’ arrivata l’estate e mai come ora il caldo, l’asfalto cittadino e la routine quotidiana si fanno sentire. La soluzione? Un bel soggiorno rilassante con vista senza confini sul mare, per ricaricarsi e ritrovare la giusta energia per la prossima stagione. Per questo, su HomeAway®, esperto nell’affitto di case vacanze* online, sono presenti diverse tipologie di alloggi, disponibili anche per famiglie e coppie per vivere appieno e in modo ...

Continuano le Vacanze di Immobile : mare - snorkeling e scatti bollenti alle Maldive con la moglie Jessica Melena [GALLERY] : Jessica Melena e Ciro Immobile alle Maldive, la coppia si concede una vacanza incantevole tra il mare cristallino e le spiagge bianche della località vacanziera Ciro Immobile, dopo le vacanze in costiera amalfitana (vedi qui), si concede del relax assieme alla moglie Jessica Melena e le due figlie alle Maldive. La coppia, nell’incantevole isola scelta per il soggiorno, trascorre il tempo in totale rilassatezza con qualche escursione di ...

Turismo spaziale - altro che Vacanze al mare o in montagna : a che punto siamo con i viaggi nello spazio? : Manca ancora un po’ di tempo, ma non si fa fatica ad immaginare che faccia faranno amici e parenti quando sentiranno la meta delle prossime vacanze. Maldive? Più su. Bora Bora? Più su. L’Everest? Più su. Le prossime vacanze saranno nello spazio. Sorrisone a 32 denti, sarà il miliardario fondatore della Virgin Richard Branson a vendere i biglietti. La sua compagnia aerea, la Virgin Galactic, ha portato a termine con successo il secondo test per ...

3.000 avventure in barca a portata di click : 198 destinazioni in tutto il mondo per Vacanze all’insegna del mare : Vuoi fare un viaggio in barca che ti porti nelle migliori destinazioni per fare snorkeling, subacquea o semplicemente andare a vela? Oppure sei alla ricerca di una vacanza in barca rilassante e romantica in coppia o dinamica e divertente con gli amici? Vorresti fare una crociera con cucina gourmet? COME NASCE L’IDEA – Nowboat è la prima piattaforma integrata nel mondo della nautica. Grazie alla rete di operatori da tutto il mondo, ...

Spa di lusso in Maremma : Vacanze nel Golf Hotel Punta Ala all'insegna del relax e dello shopping : ... poiché nel resort da quest'anno sarà presente anche un nuovo monomarca Empresa , brand di lusso già presente in località turistiche esclusive nel mondo come Miami e Venezia. Ora anche nel cuore del ...

Vacanze «a sorpresa» : sai che vai al mare - non sai dove - ma spendi pochissimo : Hanno iniziato con i week end a sorpresa a 100 € – parti quando vuoi tu ma senza sapere la meta– e ora rilanciano con le Vacanze al mare. L’offerta di Flykube.com per quest’estate è decisamente tentartice: 5 o 7 giorni di vacanza comprensive di volo e hotel a massimo 10 minuti dalla spiaggia (nel Mediterraneo) a meno di 400 € a persona. L’OFFERTA Come funziona? Il nuovo pacchetto «Estate a sorpresa» include volo a/r ...

Mare e Vacanze - 8 app da usare sotto l'ombrellone : Con World UV potrete controllare le previsioni del tempo e la forza dei raggi UV prevista in circa 1000 diversi luoghi in tutto il mondo. Ci sono anche dei consigli in base al tipo di pelle e alla ...

Affittano case Vacanze "fantasma" in Maremma - denunciati tre napoletani : GROSSETO. Truffa e riciclaggio: per queste accuse i carabinieri di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, hanno denunciate tre persone che avrebbero dato in affitto appartamenti per le vacanze, ...