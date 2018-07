Usura | prestavano denaro con tassi fino al 570% | 7 arresti a Roma legami con Casamonica

agi

(Di martedì 3 luglio 2018)soldi a strozzo per lo più a imprenditori in difficoltà, condel 100% con punteal, ricorrendo a violenze o minacce per ottenerne la restituzione o appropriandosi di beni dei debitori a copertura dei crediti vantati: con questa accusa il Gip diha emesso nove misure cautelari, di cui cui sette, su richiesta della Dda. Sequestrati beni immobili e società per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Le misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri del Comando provinciale die riguardano accuse, a vario titolo, per associazione per delinquere,, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni al fine di eludere la normativa ...