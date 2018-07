Usa-Messico | mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi Separata alla

Messico - trionfo di Lòpez Obrador : primo presidente di sinistra per il grande vicino degli Usa. Trump : “C’è molto da fare” : E’ una giornata storica per il Messico. Arriva all’indomani del trionfo alle elezioni presidenziali del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador, già riconosciuta da tutti gli altri candidati. Per la prima volta un leader di sinistra governerà il Paese di lingua spagnola più grande al mondo, la seconda economia dell’America Latina, “grande vicino” degli Stati Uniti ...

Usa - 17 Stati denunciano Trump : "Riunisca subito le famiglie di migranti dal Messico" : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.

Migranti Messico-Usa - per ora stop alla separazione delle famiglie - : La conferma della fine temporanea della "tolleranza zero" arriva dal commissario per la dogana e la protezione dei confini. Mancano gli spazi detentivi per trattenere interi nuclei familiari: molti ...

Mondiali Russia 2018 - il calcio oltre le ‘barriere’ : per il Messico arrivano i complimenti dell’ambasciata Usa : L’ambasciata Usa in Messico ha fatto i complimenti al Messico per la vittoria ottenuta contro la Corea del Sud ai Mondiali “E adesso la Svezia! Niente vi ferma! Siamo orgogliosi di voi!”. E’ il messaggio di complimenti degli Stati Uniti al Messico per la vittoria sulla Corea del Sud per 2-1 ai Mondiali di Russia 2018, come si legge in un tweet dell’ambasciata Usa in Messico firmato #SociViciniAmici. ...

Confine Usa Messico - l'appello di Layun dai Mondiali : 'I bambini non devono soffrire' : Frontiera, cosa sta succedendo Sono giorni di caos al Confine tra Messico e Usa, con la politica di tolleranza zero del presidente Trump contro gli ingressi clandestini in America. The Donald in ...

Lesley-Ann Brandt di Lucifer contro Trump e il dramma dei migranti al confine Usa-Messico : “I bambini non si toccano” : Demone per finzione, angelo nella vita reale: così i colleghi di Lesley-Ann Brandt di Lucifer hanno definito l'attrice che nella serie tv interpreta la maliziosa Mazikeen. La star dello show, neo rinnovato e salvato da Netflix, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei migranti messicani, i cui figli (sono circa duemila) sono stati strappati ai propri genitori al confine con gli Stati Uniti. Un dramma "antiamericano", ...

Separati al confine Usa-Messico - la mamma e il bimbo si riabbracciano dopo settimane : “Nessuno ci dividerà più” : Separati al confine tra Messico e Usa circa un mese fa, madre e bimbo si sono riabbracciati: “Ho pianto quando lo ho visto, è l’unico figlio che ho. Ora è triste ma nessuno ci separerà più”. Beata Mariana De Jesus Mejia-Mejia ha incontrato il suo figlio di 7 anni, Darwin, all’aeroporto internazionale di Baltimora. Avevano scelto la via dell’accesso illegale agli Stati Uniti in fuga dalla violenza domestica. Intanto ...

Il Time dedica la copertina alla crisi al confine tra Usa e Messico : Il settimanale americano Time ha scelto come copertina un tema forte, che in questi giorni ha suscitato scandalo e indignazione nel popolo statunitense. La politica di ''tolleranza zero'' del presidente Donald Trump nei confronti di chi cerca di entrare illegalmente negli Stati Uniti ha smosso l'opinione pubblica, al punto che anche la first lady Melania ha espresso la sua solidarietà verso i minori che vengono separati dalle loro famiglie al ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

