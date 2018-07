Uomini e Donne Gemma Galgani e il suo segreto | Ecco come ho conquistato Giorgio

Uomini e Donne/ Teresa e Salvo - Eugenio e Francesca a Marco e Beatrice : tutte le novità (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi : incontro casuale in un centro commerciale... : Il gossip è scatenato su Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne che, pochissimo tempo fa, ha annunciato ufficialmente la fine della brevissima relazione con Luigi Mastroianni, il corteggiatore da lei scelto al termine del proprio percorso sul trono.Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sui siti Isa e Chia e NewsUeD, l'ex concorrente di Miss Italia, infatti, avrebbe avuto un incontro segreto con Lorenzo Riccardi, l'altro suo ...

Uomini e Donne - incidente in moto per Paolo Crivellin : Paolo Crivellin, uno degli ex tronisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha avuto un incidente in moto.Fortunatamente, non si è trattato di un incidente dalle conseguenze troppo gravi, considerando che è stato direttamente l'ex tronista ad informare i fan sull'accaduto, tramite un'Instagram Stories, condivisa dall'ospedale.prosegui la letturaUomini e Donne, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi Mastroianni non salirà sul trono : Luigi Mastroianni rifiuta il trono di Uomini e Donne Uomini e Donne è nella consueta pausa estiva, ma lo stesso non vale per i fan della trasmissione che sono sempre più curiosi di sapere chi saranno i nuovi tronisti. Luigi Mastroianni, dopo aver preso parte al programma ideato e condotto da Maria De Filippi nel ruolo di corteggiatore, e dopo aver iniziato una breve relazione con la tronista Sara Affi Fella, sembra essere il preferito del ...

Uomini E DONNE/ Nuovo amore per Andrea Melchiorre : ecco chi è! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Gianni Sperti critica le coppie nate e scoppiate nell'ultima edizione, Sara Affi Fella sbotta contro gli haters su Instagram.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Goldaniga stregato da Marta Riccardi - la cognata di Cerci scarica l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” e diventa una Wags : Marta Riccardi è la nuova fidanzata di Edoardo Goldaniga, il calciatore del Sassuolo si è innamorato della cognata di Alessio Cerci È uno strano intreccio composto da calciatori, Wags e personaggi noti grazie alla loro partecipazione al programma ‘Uomini e Donne’. Stiamo parlando degli amori di Marta Riccardi, sorella di Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci. Il calciatore, ex di Milan e Roma, vanta una cognata mozzafiato. ...

Uomini e Donne gossip : il complimento di Nicolò Ferrari a Carmen Ferreri di Amici fa impazzire i fan : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari commenta sui social una foto di Carmen Ferreri: i fan della cantante di Amici e dell’ex corteggiatore in delirio Un commento di Nicolò Ferrari ha decisamente attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne e di Amici nelle ultime ore. Il motivo? Un complimento fatto dall’ex corteggiatore di Sara Affi […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il complimento di Nicolò Ferrari a Carmen Ferreri di ...

Uomini e Donne - incidente in moto per Paolo Crivellin : interviene Angela : Uomini e Donne, Paolo Crivellin investito in moto: i fan preoccupati, interviene Angela Caloisi Paolo Crivellin di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente in moto in queste ultime ore. A dare la notizia ci ha pensato proprio l’ex tronista attraverso una Storia su Instagram. Il giovane ha condiviso una foto che ritrare la […] L'articolo Uomini e Donne, incidente in moto per Paolo Crivellin: interviene Angela proviene da Gossip e ...

