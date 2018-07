Uno bianca | scarcerato l' ex poliziotto Occhipinti

Marino Occhipinti - Banda Uno Bianca/ Cancellato l'ergastolo all’ex poliziotto : scarcerato - ora è libero : E' stata sospesa la pena del l'ergastolo per l'ex poliziotto Marino Occhipinti , colpevole di un omicidio durante una rapina, era membro della Banda dell'Uno Bianca (Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:52:00 GMT)

