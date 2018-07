ilfattoquotidiano

: Università Trento, 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e appalti spezzettati… - TutteLeNotizie : Università Trento, 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e appalti spezzettati… - Cascavel47 : Università Trento, 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e appalti spezzettati per dare affidamenti di… - fattoquotidiano : Università Trento, 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e appalti spezzettati per dare affidamenti di… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Dire che l’ateneo diè al centro di un terremoto giudiziario è quasi un eufemismo. Non capita spesso che finiscano nel registro degli17 persone, tra funzionari e docenti, oltre a una società, e che emerga una ragnatela sospetta di intrecci pubblici e privati, con una sfilza di reati contestati dalla Procura della Repubblica (falso, truffa, abuso d’ufficio e corruzione). Il sostituto Carmine Russo ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini in un fascicolo che sembrava aver messo nel mirino quattro bandi di gara, asseritamente pilotati, per la progettazione della nuova mensa universitaria aFiere, ma che ha svelato uno scenario molto più ampio. Da alcuni giorni la vicenda tiene banco in città. L’inchiesta si occupa di 24(importo totale di 350mila euro) affidati a, mentre si sarebbe dovuto verificare ...