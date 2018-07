Università dell' Insubria | fumata nera | giovedì nuove elezioni per il rettore

Università - classifica Censis : Bologna al top/ Ultime notizie : Bari migliore del Sud - exploit della Calabria : Università, classifica Censis: Bologna al top. Ultime notizie: Bari migliore del Sud, exploit della Calabria. La Sapienza di Roma migliora, mentre Pavia e Teramo scivolano(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:52:00 GMT)

Ricerca : le idee innovative nascono al Contamination Lab dell’Università di Pisa : Ha compiuto un anno il Contamination Lab dell’Università di Pisa, lo spazio fisico e virtuale con sede alle Benedettine che offre a studenti, dottorandi e Ricercatori un ambiente stimolante per sviluppare progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale. La giornata è stata l’occasione per fare un bilancio di un’esperienza nata da un progetto finanziato dal Miur e sviluppato dall’Unità Servizi per il trasferimento tecnologico dell’Università ...

Bandi “pilotati” e studio a carico dell’Università : indagati 3 docenti : L’inchiesta della procura di Trento: nei guai l’urbanista Mosè Ricci: «Voglio solo vedere i soldi»coinvolto anche Marco Tubino, superperito del Fereggiano

Bando per il XXXIV Ciclo di Dottorato di Ricerca dell'Università di Parma : Scienza e Tecnologia dei Materiali , corso in convenzione con il C.N.R. " Consiglio Nazionale delle Ricerche e con l'Università di Capetown Sudafrica, 10. Scienze Chimiche 11. Scienze degli Alimenti ...

L'Università dell'Insubria elegge il nuovo Rettore : Al seggio numero 1 esercitano il diritto di voto : i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, al Dipartimento di Economia, al Dipartimento di ...

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Alla riscoperta delle metropoli futuriste di Mario Chiattone : il progetto europeo dell’Università di Pisa e del Cnr : Facciate continue e svettanti che anticipano le soluzioni dei moderni grattacieli, città con camminamenti e sistemi di trasporto su più livelli dove il senso della velocità ed il movimento sono insiti nelle forme. Sono questi alcuni tratti che caratterizzano il lavoro di Mario Chiattone (1891-1957), architetto futurista legato a Umberto Boccioni e ad Antonio Sant’Elia, i cui progetti sono oggi conservati nel Museo della Grafica di Palazzo ...

CyberChallenge.it - l'Università di Padova vince la seconda edizione della gara fra talenti informatici : Premiate questa mattina al museo di Arte Classica dell’Università La Sapienza di Roma le squadre dell’Università di Padova, del Politecnico di Milano e di Venezia Ca’ Foscari, rispettivamente prima, seconda e terza classificata alla seconda edizione di CyberChallenge.it, il programma che seleziona i migliori talenti informatici del paese tra i 16 e i 22 anni organizzato per il secondo anno dal Laboratorio ...

Pavia - allarme pulci all'Università : sotto accusa i gatti della colonia felina : Cortili e corridoi di vari dipartimenti infestati. L'invasione è iniziata il 12 giugno a Scienze Politiche, vari locali chiusi per le bonifiche

MotoGP - GP Olanda 2018 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Il Mago dell’Università delle due ruote : Valentino Rossi sbarca ad Assen, la celebre Università della moto, per rilanciarsi in ottica iridata. Il “Dottore” sa di trovarsi su una delle sue piste preferite, nella quale ha sempre fatto la differenza e dove ha centrato l’ultimo successo della sua carriera, proprio un anno fa. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i precedenti del nove volte campione del mondo sulla pista dove domenica si correrà il Gran Premio ...

Università per tutti senza esami o meriti : così iniziò lo sfascio della nostra scuola : In poche parole, il '68 è stato la distruzione dell'autorità di un'istituzione fondamentale dello Stato Italiano: la scuola. Prima di quella data, la formazione dei giovani aveva un percorso razionale e rigido, definito dalle leggi del 1923, emanate da Giovanni Gentile, e poi da Giuseppe Bottai nel '40. Per capire che la condizione comatosa in cui si trova questa istituzione (scuola/ Università) non è figlia di un destino cinico e baro, bisogna ...

Paola Severino insignita della laurea ad honorem dall’Università di Glasgow : Una laurea honoris causa in Doctor of Laws dalla Glasgow University per «gli straordinari risultati raggiunti in ambito accademico, professionale e istituzionale come ministro della Giustizia». Il riconoscimento è stato conferito a Paola Severino, vicepresidente della Luiss, da uno dei più prestigiosi atenei del Regno Unito, fondato nel 1451 per vo...

Dislessia : si può curare attraverso il cervello/ La scoperta dell’Università di Washington : Dislessia: si può curare attraverso il cervello: la scoperta dell’università di Washington. Una ricerca di alcuni studiosi, hanno evidenziato forte correlazioni fra il cervello e la malattia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:28:00 GMT)

Oggi il Graduation Day per i laureati dell'Università di Siena : Dopo il conferimento del premio di laurea in ricordo di Giancarlo Forino e della laurea alla memoria in Economia a Marc Assiongbon Tossou, il Rettore consegnerà a ciascun dottore le pergamene. L'...