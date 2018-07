Universiadi : De Luca - ok a navi atleti : ANSA, - ROMA, 03 LUG - "Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa ...

De Magistris e De Luca a Roma incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il ...

Villaggio Universiadi alla Mostra d'Oltremare - De Luca non ci sta : 'Pronti a fare ricorso' : Sul Villaggio per gli atleti alla Mostra d'Oltremare di Napoli il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca si dice pronto a dare battaglia: 'Come Regione - ha detto oggi intervenendo ...

Universiadi : De Luca - non devastare Mostra : NAPOLI, 1 GIU - "Qualcuno ipotizza di fare il villaggio delle Universiadi alla Mostra d'Oltremare, uno dei beni storico-architettonici più belli di Napoli e d'Italia. Ma un villaggio da 10mila persone ...

Universiadi - De Luca affonda il villaggio alla Mostra : 'Sfregiamo un bene monumentale' : alla cabina di regia di Roma di giovedì scorso si è già deciso: il villaggio delle Universiadi si farà alla Mostra d'Oltremare. Vincenzo De Luca, però, attacca ad alzo zero il commissario Luisa ...