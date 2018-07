Una stanza gratis alla ragazza del Sud che si vide negare l' affitto

Caserta - sospese quattro suore per maltrattamenti ai bimbi dell’asilo. “Chiusi in Una stanza buia se non mangiavano” : Chiudevano i bambini in una stanza buia se non finivano presto di mangiare. E poi, riferiscono gli investigatori, gli tiravano i capelli o li colpivano con schiaffi e strattoni quando non erano ubbidienti. È per questo che il giudice per le indagini premilinari del tribunale di Napoli Nord ha sospeso quattro suore di una scuola paritaria di San Marcellino, nel Casertano. Le donne, due di origini filippine, un’indonesiana e la madre ...

Noin disturbare – Paola Perego fa interviste al femminile in Una stanza d’albergo nella seconda serata di Raiuno. : Paola Perego, una donna di spettacolo. Una conduttrice di successo, spesso non valorizzata e utilizzata come mriterebbe. Una lunga gavetta da giovanissima, consacrata dal grande successo che riscontrò a Forum e poi anche a Buona Domenica. Il passaggio poi in Rai, diversi programmi, ma molti che ha dovuto condividere in coppia, cosa che non valorizza […] L'articolo Noin disturbare – Paola Perego fa interviste al femminile in una ...

Grillo : “Una conclusione forzata - no ai divieti. La quantità di sostanza attiva è bassa” : Il parere del Consiglio superiore di Sanità che chiede di vietare la vendita della cannabis light? «Una conclusione un po’ forte visto che si tratta di un principio di precauzione e comunque di una quantità di sostanza attiva molto bassa». Il neo ministro della Salute, la pentastellata Giulia Grillo, getta acqua sul fuoco acceso «da un organo comun...

"Mi dispiace - affittiamo solo ai settentrionali". La disavventura di una studentessa di Pescara in cerca di Una stanza a Trento : "affittiamo solo ai settentrionali". È questa la risposta che si è sentita dare una studentessa di Pescara, in cerca di un appartamento a Trento per poter frequentare l'università e riportato dall'agenzia di stampa Agi.Alla ricerca di un appartamento per trasferirsi nel capoluogo trentino dove a settembre inizierà il terzo anno di Giurisprudenza, una ragazza pescarese ha chiesto la possibilità di occupare una ...

Fumano il crack al Madre Teresa : 'Una stanza del buco sotto casa' : «E' vergognoso essere costretti ad assistere a certi spettacoli» racconta un residente. Una situazione che ha convinto alcuni cittadini a segnalare il caso alle istituzioni. «Le forze dell'ordine ...

I fratelli D’Innocenzo raccontano Una scena di La terra dell’abbastanza : “In questa scena vediamo i protagonisti confrontarsi per la prima volta con un incarico di missione omicida dopo aver ucciso involontariamente un passante”, spiegano i registi. Leggi

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : Bobo Vieri papà di Una bimba : Costanza Caracciolo è incinta, già arrivata al quinto mese. Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri è al quinto mese di gravidanza, ma la coppia non ha ancora...

