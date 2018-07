Un successo anche quest' anno il motoraduno degli Svevi | giunto alla quarta edizione

“Ecco che vedo in questa foto”. E anche loro diventano un caso. Giorgia Meloni attacca. Cosa è successo : Si chiamano Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot (campionessa europea): hanno la pelle nera ma sono loro ad aver fatto trionfare l’Italia nella staffetta 4X400 donne ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Con un tempo di 3’28″08 hanno conquistato l’oro. ”Realtà 1 – Pontida 0”, ”Prima le italiane”, ”#ciaone a Salvini”. E sui social ...

Teatro Sistina - una sfilata di stelle dirette da Piparo : c'è anche Rugantino con Montesano a 40 anni dal primo successo : Proseguendo il grande lavoro di Piparo per contagiare al Musical le giovani generazioni senza allontanare i loro genitori, il 10 aprile approderà al Sistina- dove è nato- il mondo magico di PETER PAN ...

Lavoro : Wyser - occorrono più donne manager anche per il successo dell'azienda : 'In Europa, solo un manager su tre è donna': così Eurostat intitolava il report dedicato all'International Women's Day lo scorso anno. E continuava specificando che le donne con ruoli manageriali in ...

F1 Canada - Raikkonen : «La gara è stata noiosa e non è successo granché» : MONTREAL - Il GP del Canada, se per Sebastian Vettel è stato un trionfo, per Kimi Raikkonen la delusione per il sesto posto è palpabile come ammette lui stesso nel dopogara: ' L'errore commesso in ...

Mara Venier - il marito in ospedale. «Anche questa è fatta» : cosa è successo : "Tutto bene amore mio, anche questa è fatta". Mara Venier affida al suo account Instagram un messaggio d'amore per il marito Nicola Carraro rircoverato all'ospedale San...

E' già un successo il festival 3drammi3. Tutto esaurito. Domenica ci sarà anche Vecchioni : Un appuntamento che dunque torna già con un successo fin dall'inizio, promosso dal Teatro Donnafugata con il contributo dell'Assessorato agli Spettacoli del Comune di Ragusa, in sinergia con la ...

Giro d’Italia – Primo successo in carriera per Schachmann - la Quick Step Floors si prende anche la 18ª tappa : Al termine di una fuga lunghissima, Maximilian Schachmann conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia davanti a Plaza e Cattaneo Prima vittoria in un Grande Giro per Maximilian Schachmann, che conquista la diciottesima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Quick Step Floors batte Plaza e Cattaneo con un’accelerata improvvisa nel finale, che gli permette di tagliare per Primo il traguardo di Prato Nevoso al termine ...

“È successo dopo la diretta”. GF - la “prima volta” di Matteo e Alessia. E anche questa bomba è scoppiata… : Martedì 15 maggio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nella casa del GF è entrata Nina Moric, ex compagna di Luigi Mario Favoloso, che, in diretta ha fatto un annuncio choc. Ha fatto sapere, infatti, di aver perso il bambino di Favoloso. Ormai, però, tra i due è finita. O almeno questo è quello che desidera la Moric, visto il comportamento poco serio tenuto da Favoloso all’interno della casa. Poi, però, c’è stato anche un ...

Sana Cheema uccisa - indagate anche la madre e la zia. Il padre : “Quel che è successo è un disegno di Allah” : anche la madre e la zia di Sana Cheema sono indagate per la morte della ragazza italo-pachistana 25enne. La giovane è stata uccisa in Pakistan prima di rientrare a Brescia dove viveva, e il padre, Mustafa Ghulam Cheema, ha confessato di averla strangolata con la complicità del figlio e fratello della vittima, Adnan. Entrambi sono in carcere a Kunjah. La ragazza è stata uccisa dai famigliari perché avrebbe rifiutato di sposarsi con un ragazzo del ...

Lino Guanciale e il successo di Arrivano I Prof : un divo anche al cinema : L'attore abruzzese Lino Guanciale ha ottenuto nuovi successi che stanno accrescendo l'importanza della sua carriera lavorativa come confermano le sale cinematografiche con la pellicola dal titolo Arrivano I Professori. Bisogna sottolineare che quest'anno il re della fiction non è stato presente sul piccolo schermo in modo rilevante come negli scorsi anni: la seconda stagione della fiction Non Dirlo Al Mio Capo è stata rinviata al mese di ottobre ...

God of War è un successo anche su Twitch : il titolo è nella top 10 dei più seguiti ad aprile : Nonostante non sia passato molto tempo dal lancio dell'apprezzatissimo God of War, il titolo ha raggiunto la posizione numero otto nei giochi più visti su Twitch per aprile, secondo il sito di statistica Newzoo.Come riporta Twinfinite, con un totale di 19,9 milioni di visualizzazioni totali, God of War ha raggiunto il picco proprio dietro Counter-Strike: Global Offensive e prima di World of Warcraft. È un'impresa impressionante considerando che ...