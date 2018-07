Un progetto che promuove itinerari turistici multimodali tra Puglia e Grecia

Stoppare la maggioranza Ppe-Pse E i numeri dicono che è possibile Ecco il progetto europeo di Salvini : Europa dei Popoli - Lega dei Popoli. Sono le parole chiave del progetto di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del 2019. L'obiettivo del leader del Carroccio, annunciato dal palco di Pontida, è quello di far nascere un rassemblement sovranista che punti a cambiare... Segui su affaritaliani.it

progetto Estate in Capitanata 2018 : in partenza dal 1 Luglio il programma di visite culturali ed escursioni naturalistiche in Provincia di ... : Foggia, 29 giugno 2018 Trekking, passeggiate, degustazioni, visite guidate, attività per bambini e famiglie, spettacoli e altri eventi nella cornice naturale più straordinaria della nostra ...

Pd - Orfini : “Zingaretti? Un progetto che guarda al passato. Lui e Gentiloni non rappresentano tutte le opzioni in campo” : Non al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, no all’ex premier Paolo Gentiloni. E no anche al modello spagnolo di Ciudadanos e a quello francese di En Marche. Secondo il presidente del Pd Matteo Orfini, intervistato a “6 su radio 1“, per il ruolo di segretario del partito “quando ci sarà il congresso ci saranno altre candidature in campo”. L’obiettivo che i dem devono raggiungere è, secondo Orfini, la ...

La demo E3 di Bloodstained : Ritual of the Night è disponibile per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter : Il publisher 505 Games e lo sviluppatore indipendente ArtPlay hanno annunciato, oggi, l'uscita di una nuova demo di Bloodstained: Ritual of the Night disponibile esclusivamente per i backer che hanno supportato il progetto su Kickstarter finanziandolo per un importo pari o superiore a $60.Questa demo, disponibile in digital download su Steam per PC, darà ai fan la possibilità di testare alcuni contenuti e caratteristiche del gioco e di avere un ...

Brandorbi - la start up che crea gli influencer! Partecipa al progetto! : Collegandosi a questa pagina è possibile Partecipare alla campagna e sentirsi parte di un progetto importante! Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore websim Categoria Scienza e Tecnologia

Migranti - ministra Trenta : “Blocco navale? No - sarebbe un atto di guerra. Ong? Il dubbio è che siano parte di un progetto” : A chiedere il blocco navale come “soluzione” dell’emergenza Migranti era stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Ma ora è arrivata la risposta – negativa – direttamente dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta. “Bisogna essere sempre attenti con le parole e chiamare le cose con il loro nome: non è un blocco navale, come è stato chiamato, perché sarebbe un atto di guerra“, ha ...

Il colosso Sisal sosterrà l'arte italiana con un progetto che parte da Palermo : "La mostra rappresenta un momento di riflessione sull'immagine nel mondo di oggi" , ci spiega Francesco Pantaleone . "Quando abbiamo individuato la sede del Sisal Art Place, lo sguardo si è posato ...

Itaka Crop Solution - con sede operativa anche a Ragusa - partecipa al progetto europeo Bresov. A Vittoria confronto con rappresentanti ... : Gli altri soggetti pubblici italiani coinvolti sono l'Università Politecnica delle Marche ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. *Vincent Lefebvre du Prey*, ...

Mondiali Russia 2018 - Aguero punge Sampaoli : “i giocatori non si sono adattati al progetto? Dica ciò che vuole” : Al termine del match perso contro la Croazia, Aguero non le ha mandate a dire al ct Sampaoli, lanciandogli una velenosa frecciatina Un punto in due partite, poche idee e un’eliminazione che si fa sempre più vicina. L’Argentina rischia clamorosamente l’esclusione dal Mondiale, il 3-0 subito contro la Croazia non ammette repliche per gli uomini di Sampaoli, apparsi lenti e senza idee. Una situazione su cui ha provato a fare ...

Stadio della Roma - se il progetto di Tor di Valle non decolla è perché è sbagliato : Italia Nostra è sempre stata contraria alla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle semplicemente perché l’area è sbagliata sotto molti, decisamente troppi, punti di vista. Qui ci preme sottolineare l’aspetto più generale di questa questione. Da oltre 25 anni la pianificazione urbanistica delle città italiane è stata sostituita dalla contrattazione urbanistica tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato. Una volta ...

Vaccini : il progetto di comunicazione BFree vince il primo premio contest #PerchéSì : Il progetto di comunicazione BFree della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ha vinto il primo premio del prestigioso contest #PerchéSì. E’ una gara tra le migliori campagne di comunicazione sulle vaccinazioni realizzate dagli operatori sanitari, negli ultimi diciotto mesi. Quella della FIMP è stata giudicata la migliore tra le 54 che sono arrivate alla giuria. BFree è un progetto che si pone l’obiettivo di aumentare la cultura della ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai che parte dal progetto e non dagli uomini : Una cosa è certa, del file Rai il nuovo governo giallo-verde ancora non si è occupato, ma su una cosa pare siano d'accordo, mettere mano al servizio pubblico non significa posizionare le navi (leggi uomini e donne) come in una battaglia navale, ma vuole dire prima di tutto, pensare e ripensare a quello che deve essere il nuovo servizio pubblico radiotelevisivo in Italia.Ecco dunque che non c'è nessuna fretta e anche se questo CDA scade a fine ...

La Tata avrà un revival? Fran Drescher anticipa "un grande progetto" : Dopo il grande successo del ritorno di Roseanne (Pappa e Ciccia), nonostante poi sia sTata cancellata per le note vicende che hanno coinvolto la sua protagonista, quello di Will & Grace e di Murphy Brown la prossima stagione, oltre a Innamorati Pazzi anche un'altra comedy potrebbe tornare in tv, si tratta de La Tata (The Nanny in originale).Ad anticipare il possibile revival è la protagonista Fran Drescher, l'interprete de La Tata che ...