UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018

Un POSTO al sole anticipazioni : sorpresa - a MARCO piace… ELENA??? : Le nuove anticipazioni di Un posto al sole fanno intravedere una “strana svolta” nella storyline più adolescenziale del momento, ovvero quella che vede Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) intenta a “sbavare” per lo sfrontatissimo MARCO (Paolo Maja). In tempi non sospetti vi avevamo anticipato l’astio che si sarebbe instaurato tra il ragazzino e Andrea (Davide Devenuto), e così è stato: il padre di Alice ritiene ...

Un POSTO al sole anticipazioni : DELITTO alla festa di Veronica. Chi è stato? : Ormai l’avete capito tutti: al party di compleanno di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) che vedremo nella puntata di Un posto al sole di venerdì 6 luglio accadrà qualcosa che “rovinerà la festa” (nel vero senso del termine) e quel qualcosa… è un DELITTO! Dunque, uno degli attuali personaggi di punta della soap è destinato a passare a miglior vita e la notizia di tale morte è destinata a diventare di dominio pubblico ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 3 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 3 luglio 2018: La rivalità tra Marina (Nina Soldano) e Veronica (Caterina Vertova) sembra aver ormai raggiunto punti altissimi, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Vera (Giulia Schiavo) si ritrovano sempre più vicini… Con l’aiuto di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), Franco (Peppe Zarbo) sembra aver finalmente trovato la sorella di Mansur (Samba Ndiaye)… Vittorio (Amato ...

Un POSTO al sole anticipazioni : i NICOTERA di nuovo in scena? : Non ci meraviglieremmo affatto se nel prossimo futuro ci fosse ancora modo di rivedere a Un posto al sole la famiglia NICOTERA: Viola ed Eugenio hanno lasciato Palazzo Palladini da poche settimane, ma chissà che i personaggi interpretati da Ilenia Lazzarin e Paolo Romano non facciano presto un’altra piccola incursione in quel di Napoli. O almeno uno dei due… Il “sospetto” viene da una recentissima foto postata sui social ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 2 – 6 luglio 2018. Nel cast anche la star di «Vivere» Sara Ricci : Sara Ricci Per gli amanti delle soap made in Italy il suo volto è rimasto inevitabilmente legato al personaggio di Adriana Gherardi, l’amata protagonista di Vivere, ma per Sara Ricci è arrivato il momento di rimettersi in gioco con un nuova soap. Da alcune puntate l’attrice romana è, infatti, entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole, dove interpreta il ruolo di Adele Picardi, madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Per la Ricci, che negli ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 2 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 2 luglio 2018: Marina Giordano (Nina Soldano) è fortunatamente riuscita a scampare al tentativo di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) di mandarla fuori strada… Dopo un “attimo di vicinanza” con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina decide di giocare un brutto tiro a Veronica Viscardi (Caterina Vertova)… Vittorio (Amato D’Auria) spiega a papà Guido ...

29 Giugno 2018 - San Pietro e Paolo : oggi la Chiesa commemora la solennità dei due APOSTOli : oggi, 29 Giugno, la Chiesa commemora la solennità degli Apostoli San Pietro e Paolo, due personaggi diversi, fondamentali per la storia della Chiesa del I secolo, così come nella costruzione di quelle radici dalle quali si alimenta, quotidianamente, la fede cristiana. Si tratta di due martiri che vengono a costruire le colonne portanti della Chiesa: Pietro per aver ricevuto le chiavi del Regno dei Cieli da Cristo Risorto; Paolo per essere ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 29 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 29 giugno 2018: Veronica Viscardi (Caterina Vertova) continua a imporre la sua leadership ai Cantieri, intanto Alberto (Maurizio Aiello) e Valerio (Fabio Fulco) – sempre più delusi – rischiano di innescare una situazione pericolosa e drammatica che riguarderà Marina (Nina Soldano)… Dopo aver rilasciato la sua testimonianza, Ornella (Marina Giulia Cavalli) è ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 29 giugno 2018 : Ornella indaga sulla scomparsa di Anita e Luca : La donna si rende conto che il Grimaldi è assente da troppo tempo e chiede spiegazioni a Patrizio, mettendolo in difficoltà. Marina è furibonda contro Veronica.

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 2-6 luglio 2018 : una drammatica scoperta! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio 2018: una brutta scoperta! Marina decide di denunciare Alberto Palladini! Anticipazioni Un posto al sole: Marina denuncia Alberto! Guido incontra Mariella e decide di parlarle! La vita in fuga di Anita si fa complessa e difficile… Una drammatica scoperta sconvolge gli invitati al compleanno di Marina! Pathos, trepidazione, alta tensione… a ...

Un POSTO al sole anticipazioni : come procede la fuga di ANITA? : A Un posto al sole, la prossima sarà una settimana clou per quanto riguarda le vicende della famiglia Viscardi, ma ci sarà spazio anche per le storie giovanili della soap e in particolare tornerà in primo piano il personaggio di Vittorio (Amato D’Auria). Vedremo infatti il figlio di Guido (Germano Bellavia) intento ad evitare di uscire insieme a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ancora “depressione ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 28 giugno 2018: Gelosa della nipote Vera (Giulia Schiavo), Veronica Viscardi (Caterina Vertova) sembra aver trovato il modo di separarla da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)… Alice (Fabiola Balestriere) non intende rinunciare a Marco (Paolo Maja), nel frattempo Elena (Valentina Pace) scopre le difficili ripercussioni della sua decisione di denunciare l’avvocato Enriquez ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 28 giugno 2018 : Veronica è gelosa del rapporto tra Vera e Roberto : L'imprenditrice sembra proprio non sopportare il feeling tra sua nipote e il Ferri e farà di tutto perché i due si allontanino.

Un POSTO al sole anticipazioni : CERRUTI “papà” del figlio di MARIELLA??? : A Un posto al sole, torna in primo piano stasera (27 giugno) la storyline della gravidanza di Mariella (Antonella Prisco), che tanto interesse sta suscitando nel pubblico della soap. Stando a quanto si legge sui social, infatti, i fan stanno dimostrando di apprezzare molto l’amicizia uomo-donna tra la Altieri e Salvatore CERRUTI e chissà che proprio da quest’amicizia non nasca una svolta narrativa davvero niente male! Come già ...