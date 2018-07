“Un oltraggio” Davide Astori | tifosi inferociti | cosa è successo Firenze | brutta

caffeinamagazine

(Di martedì 3 luglio 2018) Ha fatto molto discutere la decisione di “rimuovere” il muro dedicato al capitano. Quella parata di sciarpe, ricordi e colori non c’è più. Dopo quasi 4 mesi dalla scomparsa del capitano della Fiorentina, prima del match che si doveva giocare a Udine, la società ha deciso di togliere dalla cancellata principale dello stadio Franchi tutte le sciarpe, le bandiere e i tanti messaggi che iavevano lasciato come omaggio nei giorni immediatamente successivi al decesso. Il cancello è ormai vuoto. Nessun atto contro il giocatore, certo, perché tutte le reliquie saranno conservate al centro sportivo, come comunicato già dalla Fiorentina, tra l’altro intitolato proprio al giocatore. I, però, si erano ormai affezionati a quel muro e avrebbero voluto mantenerlo così. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina in cui si ...