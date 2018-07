huffingtonpost

: Un ministro alieno - HuffPostItalia : Un ministro alieno - raffaelebarki : La Cassazione si è pronunciata: tutti i beni esistenti o futuri della #Lega 'vanno sequestrati, ovunque si trovino'… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Assoluto rispetto dei conti pubblici, riduzione del debito, nessun aumento della spesa corrente, bocciatura senza appello dei dazi commerciali, no ai condoni fiscali per coprire interventi strutturali, una riforma delle tasse che avvantaggi i redditi medio-bassi, solamente due task force - per ora - per "studiare" i due cavalli di battaglia di Di Maio e Salvini ovvero reddito di cittadinanza e flat tax, nessun accenno – neanche lontano – all'abolizione della Fornero e a quota 100 per le pensioni. A sentir parlare Giovanni Tria, davanti alle commissioni economiche riunite di Camera e Senato, sembra di ascoltare undi un altro governo, un vero e propriorispetto ai suoi colleghi, in primis i due vicepremier nonché dioscuri di questo esecutivo.Insomma, due linee di politica economica completamente divergenti. Almeno per ora. Mai come stavolta ...