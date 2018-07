Un gioco gratis ogni giorno fino al Prime Day grazie a Twitch Prime

Come provare subito Unravel Two - gratis 10 ore di gioco : Annunciato (e rilasciato subito dopo) sul palco dell'E3 2018 poche settimane fa, il puzzle platform Unravel Two firmato Coldwood Interactive e prodotto da Electronic Arts sarà giocabile gratis per un tempo limitato. Si tratta di una demo per PC, PlayStation 4 e Xbox One che può essere scaricata gratuitamente dai relativi store Origin, PlayStation Store e Xbox Store. Una volta installata, la versione dimostrativa del gioco permette di ...