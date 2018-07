ilpost

: Un generale iraniano ha accusato Israele di “furto di nuvole” - ilposticino : Un generale iraniano ha accusato Israele di “furto di nuvole” - Ipocontro : RT @Attilio54014740: #Israele #Iran Siccità in Iran? Generale Iraniano.. *Israele ci ruba le nuvole * Lo ha sostenuto veramente. https:/… - AzilBenMeir : Un generale Iraniano è sicuro di aver trovato la causa della dura siccità - ' Israele si assicura che le nuvole non… -

(Di martedì 3 luglio 2018) L'accusa – un complotto per far sì che le nuvole dell'Iran non scarichino la pioggia – non è nuova, ma è completamente infondata Unhadi “furto di nuvole” Il Post.