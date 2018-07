Un bug di Facebook ha colpito 800 000 account

Attenzione al bug Facebook del blocco profilo utenti : potreste trovarvi qualche sorpresa : potreste essere stati colpiti dall'ultimo bug Facebook relativo al blocco dei profili utenti . Lo stesso social network ha fatto sapere che nel periodo compreso tra il 26 maggio ed il 5 giugno ben 800 mila utenti hanno sperimentato lo s blocco di alcuni profili che in precedenza avevano deliberatamente deciso di bloccare. Il tutto è avvenuto in modo automatico, senza che gli utenti venissero coinvolti, proprio a causa dell'insorgenza di questo ...

Fastidiosissimo bug per il Samsung Galaxy S7 con la tastiera su Facebook : possibile soluzione : Il recente rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ha portato con sé moltissime novità per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. Alcune tra queste ve le avevamo anticipate addirittura ad inizio 2018, quando ci siamo soffermati tra le altre cose sulla rivoluzione che avrebbe colpito la tastiera di questi smartphone, con relativo approfondimento da parte nostra. Ebbene, proprio in questo particolare frangente negli ultimi giorni ...

Facebook - bug ha reso pubblici dati di 14 milioni di utenti : Nuovi guai per Facebook , già alle prese con la gestione dello scandalo Cambridge Analytica. Un bug in un programma del primo social network al mondo ha reso pubblici 14 milioni di post privati

FACEBOOK/ Il vero "bug" di cui non ci siamo accorti siamo noi : Molti vedono FACEBOOK come un prodotto, ma non accettano che la cosa sia vicendevole, ovvero che noi siamo solo generatori di dati. Cioè un prodotto a nostra volta. FABIO MERCORIO