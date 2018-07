Un bug del Google Play Store impedisce agli sviluppatori di controllare le app a pagamento

OnePlus 5 e 5T ottengono il fix per un bug della fotocamera - in test anche per OnePlus 6 : Gli sviluppatori di OnePlus hanno risolto un bug della fotocamera e stanno per rilasciarlo per OnePlus 5 e 5T, in seguito arriverà anche su OnePlus 6 L'articolo OnePlus 5 e 5T ottengono il fix per un bug della fotocamera, in test anche per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Vaccini - il ministro dell'Interno : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Una bugia pericolosissima' : Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che ...

Mondiali - Argentina shock : valanga di bugie su Messi e Sampaoli - in realtà sono le prime vittime del dramma Albiceleste : L’Argentina è a un passo dall’eliminazione al primo turno dei Mondiali di Russia 2018: un dramma sportivo per la Selección, che quattro anni fa in Brasile aveva raggiunto addirittura la finale, battuta dalla Germania soltanto nei tempi supplementari a pochi minuti dai rigori. E con l’Olanda neanche qualificata, sono già due le semifinaliste dell’ultima edizione dei Mondiali a mancare dal quadro che si prospetta per gli ...

Familismo a cinque stelle. bugani - la moglie - e la festa del M5s : Roma. Chissà se, a rigore di contratto di governo, il fatto va classificato come un vero e proprio conflitto d’interessi, con le dovute reprimende del caso: ciò che è certo è che nell’organizzazione di Italia 5 stelle a Rimini, nel settembre 2017, Max Bugani, leader storico del M5s e socio dell’asso

“Senza mutandine”. Scandalo in tv : Ilary sbugiardata così dalla sua “amica”. E l’immagine fa il giro del web : Balalaika, il programma sui Mondiali di calcio condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, non sta riscuotendo il successo sperato. Zero. Il pubblico sostiene che la trasmissione non abbia praticamente nulla a che vedere con il calcio e quindi non lo segue. A nulla è servita la co-conduzione di Belen. L’argentina, infatti, è stata più volte asfaltata dai telespettatori che la reputano assolutamente impreparata sul fronte calcistico. “Ma che ne sa ...

Macchè naufraghi e perseguitati Il lato oscuro dell'Aquarius Tutte le bugie di giornali e tg : La stampa ha presentato gli imbarcati sull'Aquarius come naufraghi, e non era vero: erano persone che avevano volontariamente preso il mare su mezzi inadeguati, nella certezza di essere presto raccolti da una nave, nel luogo dell’appuntamento. Li ha presentati come persone che sfuggivano a chissà quali oppressioni e non era vero: per oltre il novanta per cento sono emigranti economici. Ha parlato di loro come se fossero in ...

Chloe Ferry ha smascherato una bugia del fidanzato sulla loro vita sessuale : Ahi ahi Sam! The post Chloe Ferry ha smascherato una bugia del fidanzato sulla loro vita sessuale appeared first on News Mtv Italia.

Google abbandona i tablet? No - è solo un bug del sito Android : Google ha rimosso la sezione Tablet dal sito web ufficiale Android, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di Android, Hiroshi Lockheimer, si è trattato solo di un bug durante l’aggiornamento del sito. La scomparsa della pagina dedicata ai tablet sul sito Android aveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati ...

bugiardo bugiardo - Italia 1/ Cast e curiosità del film con Jim Carrey (oggi - 3 giugno 2018) : bugiardo bugiardo, il film in onda su Italia Uno oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel Cast: Jim Carrey, Maura Tierney e Justin Cooper, alla regia Tom Shadyac. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Alcuni possessori del Samsung Galaxy A8 (2018) lamentano un bug relativo all’audio : Si stanno moltiplicando in Rete gli utenti che lamentano un problema di funzionamento legato al software che gestisce l'audio sul Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo Alcuni possessori del Samsung Galaxy A8 (2018) lamentano un bug relativo all’audio proviene da TuttoAndroid.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle bugie di Mattarella alla vere ragioni del crollo dello spread : E’ vero tutto quello che ha detto domenica sera Sergio Mattarella sul ministro Paolo Savona facendo di fatto cadere il primo tentativo di governo Conte? E’ vero che Matteo Salvini ha fatto di tutto per far fallire il governo Conte al suo primo tentativo? E’ vero che sono bastati pochi giorni di annunci di un governo Cinque stelle-Lega con Conte premier e Savona ministro per far balzare alle stelle lo spread e far crollare ...

Luigi Di Maio - la mamma del capo politico del M5S : “Non sa dire bugie. Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : Luigi Di Maio, visto attraverso gli occhi della sua mamma. “Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni”. Parole di ...