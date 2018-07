Ulteriori strumenti di cura dell’adenocarcinoma del colon-retto | l’immunoterapia

fondazioneserono

(Di martedì 3 luglio 2018)è la nuova frontiera delle cure oncologiche e in essa si ripongono molte speranze per migliorare la gestione di molte neoplasie. Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, parla delle prospettive di utilizzo di questo tipo di farmaco nella terapiadel.  Come premessa, Carmelo Pozzo ricorda che la mutazione del gene RAS è oggi una caratteristica chiave per la pianificazione delle cure del cancro del. Passa quindi a spiegare in che cosa consiste, approccio che non è del tutto nuovo come razionale, ma che solo negli ultimi anni ha visto un’estesa applicazione in ricerca e in clinica. Tra i problemi maggiori che le cellule tumorali pongono alle difese dell’organismo, c’è quello di riuscire a non farsi individuare come tumorali e quindi dannose. Per questo motivo ...