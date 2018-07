Udinese | proposta di scambio in arrivo dal Bologna | i dettagli

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018)in trattativa per unoche nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi, le ultime novità dal mercatostanno instaurando un asse per sistemare le rispettive difese. Nelle ultime ore infatti, secondo Skysport, sarebbe in fase di discussione unodi centrali tra i due club. Danilo e De Maio dovrebbero scambiarsi le maglie nella prossima stagione, due difensori senz’altro esperti anche se non più giovanissimi. Trattativa avviata, nelle prossime ore potrebbero esserci importanti passi avanti.L'articolodiindal: iSPORTFAIR.