Uccise la fidanza e vagò in auto col cadavere | il pm chiede 30 anni di carcere

Uccise la fidanzata e vagò in auto col cadavere - il pm chiede 30 anni di carcere : La notte del 31 luglio, il 36enne Francesco Mazzega aveva ucciso la fidanzata Nadia Orlando e poi aveva guidato per tutta la notte con il cadavere accanto.Continua a leggere

Napoli - Uccise la fidanzata contromano sulla Tangenziale : dimezzata la condanna del deejay : Non fu un omicidio volontariato, figlio di un'azione cosciente, magari all'insegna del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio di negligenza, ...

Uccise fidanzata : udienza - Mazzega assente : ANSA, - UDINE, 11 GIU - È cominciata stamani in tribunale a Udine l'udienza preliminare per Francesco Mazzega, l'uomo di 37 anni accusato dell'omicidio della fidanzata Nadia Orlando, 21 anni, uccisa ...

Uccise la fidanzata con 59 coltellate. La RAI gli affida la conduzione di un programma : ... giallista, noto per essere stato protagonista di uno dei casi più eclatanti di cronaca nera nella storia italiana. Carlotto è stato infatti condannato a 18 anni di reclusione perchè riconosciuto ...

Dall'ergastolo a 30 anni per Paduano che Uccise e diede fuoco alla fidanzata Video : 2 10 maggio 2018, la Corte d'Assise d'appello di Roma emette la sentenza di secondo grado per un omicidio avvenuto il 29 maggio del 2016: la condanna è di 30 anni e riduce al colpevole dichiarato Vincenzo Paduano l'ergastolo che gli era stato comminato in primo grado, accettando le richieste di revisione della difesa e contro il parere dell'accusa che voleva la riconferma della pena per omicidio volontario premeditato aggravato ...

Uccise e diede fuoco alla fidanzata : in appello - ergastolo ridotto per Paduano : Arrivata la sentenza per il caso della morte di Sara Di Pietrantonio, ammazzata nel 2016 dall’ex fidanzato

