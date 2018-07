Uccide paziente in ospedale bloccato immigrato africano

Mostra pistola e Uccide paziente : "Sono distrutto" : "Sono distrutto per quello che ho fatto, ho tanta confusione nella testa. Non ricordo nulla di quello che è successo ieri, ho tirato fuori la pistola per farla vedere al medico, non capisco come possa ...

Mostra pistola al medico e un colpo Uccide paziente. I parenti : "Morto come un pupazzo" : Gaetano Randazzo, 58 anni ed ex pasticcere, ha perso la vita nella sala d'attesa dello studio del medico di famiglia, Paolo Episcopo, 65 anni, mentre era in attesa della ricetta.I parenti: "Gli hanno fatto la ricetta della vita"Ucciso a pochi passi da casa da un proiettile che lo ha centrato in testa. Il colpo è partito dalla stanza del medico dove all'interno era ricevuta la guardia giurata, Fabian Manzo, dipendente della Società Security ...

Sanità : incidente dal medico a Roma - colpo di pistola e Uccide paziente in attesa : Sembrerebbe un tragico incidente quello che è ieri costato la vita a un pensionato italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco, partito per motivi ancora da accertare dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo alla visita medica. Il ...

Roma - mostra la pistola al medico : parte un colpo e Uccide paziente : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo...

Mostra pistola al medico e Uccide paziente : Stava aspettando che il dottore lo visitasse quando un colpo lo ha centrato alla testa. E' accaduto a Roma, in uno studio medico di via Palmiro Togliatti. La vittima è un uomo di 68 anni. Secondo una ...

Roma - mostra la pistola al medico : parte un colpo e Uccide paziente : Roma Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo turno quando è ...

Roma - parte colpo e Uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l'uomo è stato trafitto da un colpo d'arma

Roma - parte colpo e Uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. , AdnKronos, - Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. ...

Incidente dal medico - durante la visita parte un colpo di pistola e Uccide paziente in sala d'attesa : Un'assurda morte è avvenuta a Colli Aniene, a Roma. Un 68enne è rimasto ucciso da un colpo di pistola esploso all'interno di uno studio medico in via Palmiro Togliatti 1640. La vittima...

Roma - parte colpo e Uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Roma - parte colpo e Uccide paziente in studio medico : Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione ...

Roma - parte colpo e Uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Paziente Uccide la sua terapista a coltellate : assolto : MILANO - assolto perché incapace di intendere e di volere. E' il verdetto emesso dal gup del tribunale di Brescia Alessandra Di Fazio nei confronti di Abderrhaim El Mouckhtari, marocchino di 54 anni, ...