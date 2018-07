Uccide il padre e la compagna | poi si suicida Il genitore lo aveva appena licenziato

Uccide il padre e la compagna di lui poi si spara : tragedia in un'azienda del milanese : Trovati morti, con diverse ferite da arma da fuoco, nella tarda serata di ieri all'interno dell'azienda 'Seri Cart' di Cormano (Milano). Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di...

Uccide il padre e la sua compagna - poi si toglie la vita : tragedia nel Milanese : Tre persone sono morte per ferite di arma da fuoco nella tarda serata di ieri nell’azienda pubblicitaria “Seri Cart” di Cormano (Milano). Si tratterebbe di un duplice omicidio-suicidio: le vittime sono un 60enne, la sua compagna 55enne e il figlio dell’uomo di 43 anni. A trovarli è stato il figlio minore del 60enne....

Impruneta. Dario Capecchi Uccide il padre Osvaldo e la madre Patrizia : Dramma familiare ad Impruneta (Firenze). Un duplice omicidio è avvenuto in un appartamento in via Luigi Longo, all’interno di un’abitazione