Uccide esemplare di giraffa nera e mette foto su Fb | valanga di insulti per la cacciatrice

Uccide un raro esemplare di giraffa nera e posta la foto su Fb. La furia dei social : "Assassina" : "Una caccia che accade una volta nella vita". È finita di nuovo nella bufera la cacciatrice Tess Talley Thompson per aver postato sul suo profilo Facebook una foto che la ritrae al fianco del cadavere di una rara giraffa nera, suo trofeo di caccia in Sud Africa che risale a circa un anno fa."Le preghiere si sono avverate oggi! Ha avvistato questo rara giraffa nera e l'ha pedinato per un bel po", ha scritto la donna nella didascalia. ...