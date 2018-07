Tutte le novità di Android P Developer Preview 4 Beta 3

Decreto dignità approvato : ecco Tutte le novità in campo : Semaforo verde per il tanto atteso Decreto dignità. Il provvedimento passa dalla stanza del Consiglio dei ministri di ieri sera e ne esce con il timbro di approvazione. Al via così la stretta sui contratti a termine, sui licenziamenti – che se illegittimi prevedono ora un indennizzo fino a 36 mensilità, e tutte le altre misure già annunciate nelle bozze diffuse negli scorsi giorni: redditometro, spesometro, split payment, stretta sul gioco ...

Uomini e Donne/ Teresa e Salvo - Eugenio e Francesca a Marco e Beatrice : Tutte le novità (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Decreto dignità - via libera del Cdm. Tutte le novità nell'ultima bozza : Stretta contro le delocalizzazioni nei paesi extra Ue, e ai contratti a termine A maggio balzo degli occupati. Record contratti a termine, Di Maio: "Non è da celebrare"

Netflix - Tutte le novità di luglio : serie tv e film : Tantissime le novità in arrivo su Netflix per il mese di luglio 2018: ecco la lista di tutte le serie tv, i film e i programmi per bambini Netflix ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di utenti abbonati al colosso operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ecco tutte le novità in arrivo dal 1 luglio suddivise tra serie tv, film, documentari e programmi per bambini. ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

Mara Venier torna a Domenica In - Antonella Clerici conduce Portobello Tutte le novità su Rai1 : Rai1 punta tutto sui suoi programmi storici di intrattenimento e sulla fiction, ma accelera sulla strada dei grandi eventi culturali e rafforza la sua offerta calcistica. Rivisto il day time, con il ...

Bethesda infuoca l’E3 - novità per Tutte le sue saghe : da Fallout 76 a The Elder Scrolls VI : Ogni anno Bethesda infuoca gli animi degli spettatori, annunciando titoli di grande rilievo. Anche quella tenutasi a metà mese si conferma essere una conferenza che ci catapulta in un 2019 davvero unico in merito a titoli in uscita e novità. Tra le novità più importanti nuovi capitoli per le saghe più importanti del produttore statunitensi come Fallout, DOOM, Wolfenstein e The Elder Scrolls, pacchetti d’espansione per alcuni degli attuali ...

SUPER BOMBERMAN R : Tutte le novità dell’aggiornamento 2.1 : Da oggi è disponibile una nuova patch di aggiornamento per SUPER BOMBERMAN R che include molte novità (personaggi, regole di gioco e nuovi livelli). Questo aggiornamento arriva a una settimana di distanza dal lancio delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) di SUPER BOMBERMAN R. SUPER BOMBERMAN R si aggiorna L’aggiornamento 2.1 di SUPER BOMBERMAN R include: Tanti nuovi personaggi ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : Tutte le (vere) novità. Dal ritorno di Insinna all’assenza di Fiorello : Il sorriso caldo di Fabrizio Frizzi compare sullo schermo e in sala applaudono tutti: colleghi, addetti ai lavori, tecnici, giornalisti. In piedi per rendere omaggio a uno dei volti più familiari e amati del Servizio Pubblico. Non poteva che cominciare così la presentazione dei Palinsesti Rai 2018/19, con tutte le novità che vedremo da settembre a dicembre sui primi canali tv. Fra conferme e novità, fra sfide e ...

Tutte le novità sui palinsesti Rai 2018 : Sarà Sanremo raddoppia - arrivano Bocelli e Baglioni : I palinsesti Rai 2018 sono in via di definizione. Le novità delle reti guidate da Mario Orfeo sono state presentate alla presenza dei giornalisti, che hanno colmato Tutte le curiosità con una serie di domande che hanno riguardato le scelte passate proposte dalla rete, a cominciare dall'approdo di Fabio Fazio su Rai1. Sul fronte musicale, vige la più totale precarietà con la sola conferma di eventi dedicati ad Andrea Bocelli e Claudio ...

La Rai che sarà. Ecco Tutte le novità dei palinsesti : Presentato oggi a Milano da Mario Orfeo il palinsesto Rai. Pochi cambi di direzione rispetto all’anno passato uno fra tutti il ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, forte di una edizione particolarmente favorevole, e quello della zia della domenica Mara Venier che riconquista Domenica In in cambio di rotta rispettivamente alle scelte contenutistiche dell’anno precedente, pur concedendo una fascia a Cristina Parodi che ...

Fornite ecco l'aggiornamento 4.5 : Tutte le novità - Parco Giochi e non solo : Non manca l'annuncio dell' Evento Spaccatutto Parte 4 , Salva il Mondo, , così come sono stati effettuati diverse modifiche e vari bug fix, fra cui il re-inserimento dei carrelli della spesa , la ...