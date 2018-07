Turismo | Assoturismo | soddisfazione per incarico a Centinaio

meteoweb.eu

: RT @Confesercenti: 'Il boom di #assunzioni nel #turismo conferma abbiamo sempre sostenuto: il nostro settore fa bene all’occupazione, sopra… - ciavattini1 : RT @Confesercenti: 'Il boom di #assunzioni nel #turismo conferma abbiamo sempre sostenuto: il nostro settore fa bene all’occupazione, sopra… - ConfesercentiRM : RT @Confesercenti: 'Il boom di #assunzioni nel #turismo conferma abbiamo sempre sostenuto: il nostro settore fa bene all’occupazione, sopra… - scaraurbino : RT @AssoturismoNaz: #Assoturismo: il #turismo fa bene a #occupazione. Ministro @giamma71 appoggi progetto #Italiaunavacanzalungaunanno #des… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘Apprendiamo, con, del conferimento della delega sulle politiche delal ministro delle Politiche agricole Gian Marco. Un’ipotesi ed una soluzione che avevamo sostenuto e caldeggiato da tempo in considerazione della sua indubbia competenza e delle sue prospettive di intervento sul settore”. Così scrive il presidente di AssoConfesercenti Vittorio Messina nel messaggio inviato al Ministro, che ha ricevuto ieri dal Cdm la delega al. ‘Esprimendo le più vive congratulazioni per il prestigioso, Asso, insieme a tutte le Federazioni di categoria del settore turistico di Confesercenti, intende assicurare – sottolinea Messina – la più ampia collaborazione su una realtà produttiva così fondamentale per la ripresa e lo sviluppo dell’intera economia ...