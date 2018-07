Trump attacca Merkel e altri Paesi Nato | ' Avete speso poco per la Difesa Nostra pazienza

Trump attacca gli alleati Nato sulla difesa : 'La pazienza degli Usa sta per finire' : Un passaggio - sottolinea il Nyt - che potrebbe lasciar presagire un riposizionamento della presenza militare americana nel mondo se gli alleati non faranno e spenderanno di più per la loro sicurezza.

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Trump annuncia i dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Sanders attacca Salvini : "Demagogo che prende esempio da Trump" : Nell'anno 2018 dobbiamo combattere per un mondo che abbia più democrazia, compassione ed uguaglianza e meno autoritarismo, oligarchia ed austerità'. Il senatore del Vermont cerca quindi di tracciare ...

Trump attacca deputata dem a favore protesta contro suo team : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bruce Springsteen attacca Trump : "Il suo governo è blasfemo" : Come Trump, molti altri esponenti del mondo dello spettacolo hanno scelto di prendere posizioni contro le politiche governative sui migranti, criticando in particolar modo la decisione - revocata da ...

Trump fa dietrofront : 'Non separeremo più i genitori dai figli'. Il Papa lo aveva attaccato : Il presidente Usa avrebbe ceduto alle critiche durissme da tutto il mondo, per le immagini dei bambini chiusi nelle gabbie. 'Presto firmerò ordine esecutivo per riunire le famiglie degli immigrati' -

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Migranti in USA, Papa Francesco attacca Trump: “Immorale separare i figli dai genitori” Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all’interno di vere e proprie gabbie. E sull’Aquarius: “Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa”.Continua […] L'articolo ...

Migranti in USA - Papa Francesco attacca Trump : “Immorale separare i figli dai genitori” : Il Pontefice ha duramente criticato le politiche migratorie dell'amministrazione Trump e la scelta di arrestare i Migranti separando genitori e figli, e rinchiudendo questi ultimi all'interno di vere e proprie gabbie. E sull'Aquarius: "Abbiamo il dovere di accogliere, poi ricollocare in Europa".Continua a leggere

Microsoft - petizione per i bambini dei migranti in gabbia. E tutta la Silicon Valley attacca Trump : Più di cento dipendenti chiedono che l'azienda di Gates fermi la collaborazione con la polizia di frontiera americana dopo il caso dei bambini separati dai genitori immigrati illegalmente negli Stati Uniti. Ma da Apple a Google e AirBnb, tutti i giganti tech californiani si...

Migranti : Trump attacca la Germania : WASHINGTON, 19 GIU - Donald Trump continua ad attaccare la Germania di Angela Merkel sul fronte immigrazione: "La criminalità in Germania è salita del 10% , i dirigenti non vogliono riportare questi ...

Il Messico divide Trump e Melania : la first lady attacca il marito : ... Melania per la prima volta parla apertamente di politica e, attraverso la sua portavoce Stephanie Grisham, dichiara alla Cnn di essere contraria all'inconcepibile politica di separazione familiare ...

Trump attacca l Ue sulle politiche per i migranti 'Errore consentire l ingresso di milioni di persone' : Il presidente americano attacca in particolare la politica migratoria della Germania. 'Il popolo tedesco si sta rivoltando contro la sua leadership mentre l'immigrazione scuote la già tenue ...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix Canada quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva localita' sulle ...