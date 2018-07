Trump agli alleati Nato | “o pagate o stop aiuti” Ultime notizie | Usa | “Merkel e Germania

Trump agli alleati Nato : «Spendete di più in difesa o perdiamo la pazienza» : New York - Non solo tweet. Donald Trump sa usare anche forme letterarie più illustri per dar voce alle critiche ad amici e nemici, in questo caso per

Gm in allarme : con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa : New York, 30 giu. , askanews, General Motors lancia l'allarme: i dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sulle auto importate potrebbero portare a una 'riduzione di GM' e rischiano di isolare le ...

Lettera di Trump agli alleati Nato - tensione prima del vertice a luglio : Al suo ingresso in politica, Trump aveva subito preso di mira l'Alleanza atlantica. "Non funziona ed è obsoleta, gli alleati non pagano quanto dovuto. Ci devono un sacco di soldi". "È ingiusta, ...

Vertice Nato - Trump invia lettera di monito agli alleati : Il prossimo Vertice di Bruxelles ribadirà in modo chiaro la Dottrina Trump in politica estera. Trump è perfettamente consapevole che la Nato non avrebbe una forza militare credibile senza gli USA. ...

Harley-Davidson si difende dagli attacchi di Trump : Roma, 28 giu. , askanews, Dopo una pioggia di critiche e minacce giunte dal presidente americano Donald Trump, Harley-Davidson si è difesa. Lunedì aveva annunciato che nel giro dei prossimi 18 mesi ...

Trump arretra sullo stop agli investimenti cinesi : Teleborsa, - L'Amministrazione Trump potrebbe fare un piccolo dietrofront sull'intenzione di limitare gli investimenti cinesi nelle società statunitensi. Secondo indiscrezioni di stampa il Presidente ...

La Corte Suprema dà ragione a Trump : stop agli arrivi da alcuni paesi musulmani : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato al presidente Trump un’importante vittoria, confermando la legalità del bando all’ingresso nel paese dei cittadini provenienti da diverse nazioni a maggioranza musulmana, e non solo. Il massimo tribunale americano non ha espresso un parere sulla linea politica o le dichiarazioni del capo della Casa Bianca,...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Ritorno agli anni Trenta? Cosa accomuna Trump - Kurz e Salvini : Le differenze con gli anni Trenta del Novecento sono ovvie. Nessuno si aspetta che oggi scoppi una guerra. Non ci sono un Giappone imperialista, una Germania nazista, un’Italia fascista che si istigano a vicenda per spartirsi le spoglie del vecchio ordine. I paralleli con quei tempi, nondimeno, sono troppo inquietanti per essere ignorati. In Occidente le forze della disintegrazione si sono messe in marcia. E lo status quo stenta a escogitare ...

