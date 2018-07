: Lopez Obrador vince in Messico e apre una sfida per il presidente Trump, il ministro tedesco Seehofer rilancia cont… - riotta : Lopez Obrador vince in Messico e apre una sfida per il presidente Trump, il ministro tedesco Seehofer rilancia cont… - TelevideoRai101 : Trump a Merkel: 'minate sicurezza' Nato - cjmimun : Donald Trump scrive alla cancelliera tedesca Angela Merkel e accusa la Germania di 'minare la sicurezza' della Nato… -

NYT,tra le altre missive inviate a vari leader alleati,scrive alla cancelliera tedescae accusa la Germania di "minare la" dellae di essere un cattivo esempio per altri alleati spingendoli a non aumentare le proprie spese militari. "E' sempre più difficile -afferma il presidente Usa- giustificare agli americani perché alcuni Paesi non condividono il peso dellanellamentre i soldati americani continuano asacrificare le loro vite all'estero o atornare a casa gravemente feriti".(Di martedì 3 luglio 2018)