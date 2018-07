Tria | “Rischi di una moderata revisione al ribasso del Pil 2018 Nessuna manovra

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) Ci sono “rischi di unaalper la pdi crescita”. A poco più di un mese dall’insediamento del governo gialloverde, il ministro dell’Economia Giovannisi è presentato in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per illustrare le linee guida del suo mandato. “Pur in un quadro positivo i dati” recenti ” suggeriscono che la crescita sia continuata fino a tutto il secondo trimestre ma a un ritmo inferiore” dello stesso periodo del 2017 e “le stime interne più recenti indicano per il secondo trimestre un ritmo di crescita analogo” al primo.ha anche specificato: “Non è intenzione” del governo “adottare alcuna misura correttiva in corso d’anno” così come si eviteranno “misure che possano peggiorare i saldi”. E ha aggiunto che è ...