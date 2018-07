Tria | Ridurre debito; Dl dignità ' licenzia' Jobs act; Incentivi per giovani imprese al Sud

Tria : 'Ridurre debito e deficit'. E sbotta : 'Basta parlare di continuità - non sono Padoan' : PATRIMONIALE NON E' IN DISCUSSIONE E IO CONTRARIO 'La patrimoniale non è in discussione nel governo e io non sono favorevole', afferma il ministro dell'Economia. BASTA CON LA STORIA DELLA continuità, ...

Tria frena ancora Di Maio : "Necessario ridurre il debito" : ... il titolare di via XX Settembre di fatto spiega il suo piano: 'l primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'...

Gli impegni di Tria in Europa : "Per il 2018 interventi senza costi - ridurre debito" : ...di riduzione del deficit strutturale e del debito non risponde solo ai vincoli europei ma risponde a problemi che l'Italia deve affrontare nel proprio interesse considerando che è un'economia aperta, ...

Tria spiega il Def - decisivo ridurre il debito. Ok su Iva : L'impegno alla riduzione del disavanzo è condizione essenziale per la stabilità finanziaria ma consentirà anche di rivendicare in Europa la possibilità di conteggiare fuori dal deficit le spese per ...

Def - Tria : “Continuiamo a ridurre il debito e rispettare impegni. È condizione per rivendicare spazio per gli investimenti” : Da un lato la maggioranza che nella sua risoluzione impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del paradigma economico”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i ...

Def - maggioranza : “Svolta nel paradigma economico - superare il fiscal compact”. Tria : “Continuiamo a ridurre il debito” : Da un lato la maggioranza che impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del paradigma economico”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del ...

Tria : nessun proposito di uscire dall'euro - ridurre rapporto debito-pil : Non c'è nessun progetto per uscire dall'euro. Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e pubblicata nella giornata di ieri.

Governo - Tria : ridurre debito è obiettivo : 8.52 Il Governo intende proseguire sulla strada della riduzione del rapporto debito/Pil:lo ha assicurato,in una lunga intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia,Giovanni Tria Il ministro garantisce che nonostante gli impegni annunciati, i conti che il Governo presenterà con la nota di aggiornamento del Def a settembre,"saranno del tutto coerenti con ...

ConfindusTria - Messina - Intesa - : Ridurre debito per garantire risparmi degli italiani : Glissando una domanda su Savona quale possibile ministro dell'Economia, Messina ha risposto ad una domanda se la riforma della tassazione avrà un impatto sui bilanci delle banche. "Io credo che le ...

