Tria | non ci sarà manovra correttiva in corso d' anno

Eurozona - non c’è Tria pe’ gatti. Il Quantitative easing è finito : La spasmodica attenzione delle moltitudini sovraniste sul Consiglio europeo è stata calamitata dal guazzabuglio sull’immigrazione e dalla trita fanfaronata dell’ennesimo governicchio sulla sbattuta di pugni sul tavolo, risoltasi, tra le risate generali, nella consueta sbattuta di denti. Pochi invece si sono accorti che l’Ue ha spinto verso la dirittura d’arrivo due progetti di fondamentale rilievo: il meccanismo di risoluzione delle ...

F1 – Wolff e l’imperdonabile errore Mercedes in AusTria : “non deve più accadere” : Toto Wolff tra mea culpa e delusione: le sensazioni del team principal Mercedes dopo l’amaro Gp d’Austria per le monoposto del team di Brackley Domenica da dimenticare, quella di ieri per la Mercedes. Il team delle Frecce Argento ha visto entrambe le sue monoposto ritirate al Gp d’Austria. Un brutto colpo al RedBullRing per Hamilton e Bottas: i due principali favoriti alla vittoria. Una delusione immensa per Toto Wolff, ...

F1 - GP AusTria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Oggi, il campione del mondo 2007 ha corso come sa, rischiando e lottando come un leone. Per onestà nei suoi riguardi la squadra ha agito per il meglio, per salvaguardare la figura del finnico e non ...

F1 - GP AusTria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Sono passati 16 anni da un episodio che continua far discutere: il famoso ordine di scuderia della Ferrari, volto a favorire Michael Schumacher nei confronti di Ruben Barrichello, nel corso del GP d’Austria 2002. La sceneggiata sul podio, con Schumacher che fece salire Rubens sul gradino più alto rappresentò una pagina non certo edificante per il marchio del Cavallino Rampante anche se in quel caso ci si giocava il Mondiale. Ebbene, ...

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in AusTria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...

Gp AusTria - Hamilton : 'Le gomme non ce la facevano' : Roma, 1 lug. , askanews, Lewis Hamilton prova a non far drammi per il doppio ritiro delle due Mercedes: ' Non posso farci nulla, è andata come è andata dice Lewis -. Ora dobbiamo solo raccogliere le ...

Daniel Ricciardo - GP AusTria 2018 : “Che sport strano - a 29 anni non lo ho capito. Rinnovo? Ho parlato col boss…” : Daniel Ricciardo non ha festeggiato al meglio il suo 29esimo compleanno. L’australiano si è infatti dovuto ritirare durante il GP di Austria a causa di problemi tecnici. Il pilota della Red Bull ha chiuso mestamente la nona tappa del Mondiale F1 assistendo da vicino al successo del compagno di squadra Max Verstappen. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato a Sky sport al termine della gara: “Dopo 29 anni non ho ancora capito questo ...

Sebastian Vettel - GP AusTria 2018 : “Il terzo posto è buono - senza penalità potevo vincere. In testa al Mondiale? Non me lo aspettavo” : Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso ...

Teatro - presentata la stagione del Trianon : le novità del 2019 - : Due le formule di abbonamento: a tutti i dieci spettacoli, oppure a sette titoli a scelta, con prezzi che vanno rispettivamente da 120 e 100 euro, al netto dei diritti di prevendita. Per gli "over ...

F1 AusTria - Ricciardo in polemica con il team : «Non mi piace la strategia» : ZELTWEG - Ricciardo partirà in settima posizione in Austria. L'australiano è apparso molto infastidito con il suo team per averlo fatto stare davanti al compagno di scuderia Verstappen. Ecco le sue ...

F1 AusTria - Ricciardo contro il suo team : «Non mi piace la strategia» : ZELTWEG - Ricciardo partirà in settima posizione in Austria. L'australiano è apparso molto infastidito con il suo team per averlo fatto stare davanti al compagno di scuderia Verstappen. Ecco le sue ...

Formula 1 - GP AusTria. Ricciardo : 'Non mi è piaciuta la strategia del team' : "Era un po' difficile all'inizio, è andata meglio nel Q3. Ma c'è qualcosa che non mi lascia contento. Per me la squadra ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto. La strategia nel Q3 non mi è piaciuta, ...

F1 AusTria - Vettel : «Mi scuso con Sainz - non sono riuscito a vederlo» : ZELTWEG - Sebastian Vettel ha conquistato la terza posizione nelle qualifiche ma rischia di partire dalla sesta. Il motivo? Potrebbe essere penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz in Q2. Lo ...

F1 AusTria - Vettel : «Mi scuso con Sainz - non l'ho visto» : ZELTWEG - Sebastian Vettel ha conquistato la terza posizione nelle qualifiche ma rischia di partire dalla sesta. Il motivo? Potrebbe essere penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz in Q2. Lo ...