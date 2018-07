Tria | nessuna manovra correttiva in corso d' anno

Nessuna manovra correttiva. Il ministro Tria in audizione illustra le linee programmatiche del Mef : Nessuna manovra correttiva e Nessuna politica pro-ciclica nel caso di un peggioramento degli indicatori economici. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria esponendo davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio le linee programmatiche del Mef. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno coì come evitare misure che possano peggiorare i saldi di finanza pubblica ...

Tria in Commissione Bilancio : «Obiettivo crescita - ma nessuna manovra correttiva» : «Il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di...

Sole 24 Ore - i sindacati dei giornalisti : “Gruppo acefalo - gestione inqualificabile. E da ConfindusTria nessuna spiegazione” : Il gruppo Sole 24 Ore è stato “ricapitalizzato in maniera gracile e insoddisfacente, tanto da rendere necessaria la cessione di uno dei gioielli di famiglia, l’area formazione”. E “le dimissioni di Giorgio Fossa, presidente del gruppo, annunciate venerdì sera, rappresentano solo l’ultimo episodio di un modo di gestire la società che ormai si stenta anche solo a qualificare“. Se ne sono andati ormai “tre ...

Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di ConfindusTria sulla correzione da 9 miliardi : Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una correzione da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

Nessuna correzione nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di ConfindusTria sulla manovra da 9 miliardi : Nessuna correzione nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una manovra da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

Valeria Rossi a Blogo : "Orietta Berti è come l'Altare della PaTria! A Ora o mai più - nessuna rivalità - almeno per adesso!" : Valeria Rossi, la cantautrice nota per il tormentone Tre Parole, è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.TvBlog ha intervistato la cantautrice romana a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda i "maestri", invece, ricordiamo che Valeria Rossi è stata abbinata a Orietta Berti.prosegui la letturaValeria Rossi a Blogo: "Orietta Berti è come l'Altare della ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. L’Eliseo : «Nessuna richiesta ufficiale di scuse dall’Italia» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte alL’Eliseo in programma venerdì...

Tria : nessuna uscita dall'euro : Continua a leggere https://www.corriere.it/economia/18_giugno_09/Tria-economia-italiana-forte-ora-meno-deficit-piu-investimenti-c77cb4dc-6c24-11e8-8d9c-84247469dc85_amp.html Per continuare a leggere ...

Tria : Nessuna forza politica italiana vuole uscire dall'euro : Nessun partito politico italiano mira a lasciare l'euro. Parola del neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Governo - Tria : 'Nessuna forza politica vuole uscire dall'euro' : 'In Italia non esiste alcuna forza politica che dice che vuole uscire dall'euro'. Lo ha detto il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato dai cronisti nel corso del ricevimento al Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. 'Tra tutti i partiti italiani - ha Ribadito Tria - sia all'...

Ministro Tria : 'Nessuna forza politica vuole uscire dall'euro' : "Rassicuriamo che in Italia non esiste nessuna forza politica che dica di voler uscire dall'euro". Lo ha affermato il neo Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al ricevimento del Quirinale per le celebrazioni della Festa della Repubblica. "Il nostro team di governo - ha poi aggiunto - è un'ottima squadra".