ilfattoquotidiano

: - Agenzia_Ansa : - fattoquotidiano : Tria: “Rischi di una moderata revisione al ribasso del Pil 2018. Nessuna manovra correttiva in corso d’anno” - fattoquotidiano : Tria: “Nessuna continuità con il mio predecessore Padoan ma non si mandano all’aria i conti” -

(Di martedì 3 luglio 2018) “Rivendico larispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La disnon si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è dis’, la dissi vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni, accusato da più parti dicon il suoPier Carloprende così le distanze dal precedente governo davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L'articolo: “Nessunacon il mioma non siall’aria i conti” proviene da Il Fatto Quotidiano.