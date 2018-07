Tria | «La crescita può rallentare» | ma «nel 2018 nessuna manovra correttiva»

Dazi - Tria : “Imprese preoccupate - la crescita è rallentata dalle minori esportazioni” ma esclude misure correttive : “L’Italia è un grande paese esportatore e quindi il libero commercio è fondamentale perché la crescita dell’economia continui”. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. “Il primo obiettivo dell’intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell’economia in un quadro di coesione sociale all’interno di una politica ...

Tria dice che la crescita può rallentare dal 2018 : E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulle linee programmatiche …

Tria a Comm.Bilancio : priorità - crescita : Così il ministro dell'Economia, Tria, alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Poi: "Continueremo a muoverci in una direzione per cui non vi sarà peggioramento del saldo strutturale".

Governo - Tria : "Crescita italiana può rallentare già dal 2018" : Il Pil potrebbe aumentare nel secondo semestre "a un ritmo inferiore". Nessuna manovra correttiva in arrivo: "Interventi senza peggiorare i saldi"

Tria in Parlamento : la crescita rallenta ma non ci sarà una manovra correttiva : 'Il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio' che prevede la '...

Tria a Comm.Bilancio : priorità - crescita : Così il ministro dell'Economia, Tria, alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Poi: "Continueremo a muoverci in una direzione per cui non vi sarà peggioramento del saldo strutturale".

Tria esclude manovra correttiva nel 2018 - priorità a crescita e riduzione debito : 'Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione e inclusione sociale', ha spiegato Tria. Gli obiettivi, ha ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tria - "crescita 2018 inferiore alle attese ma no a manovra-bis" (3 luglio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trump esaurisce la pazienza nei confronti degli alleati Nato inadempienti sulle spese di difesa. Uno Bianca: Occhipinti fuori di prigione (3 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Tria a Comm.Bilancio : priorità - crescita : 12.41 "Primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crecita in un quadro di coesione sociale dentro una politica di bilancio" che prevede la"continuazione della riduzione del rapporto debito Pil". Il quadro è "positivo", ma"rischi di moderata revisione al ribasso della previsione di crescita per il 2018". Così il ministro dell'Economia, Tria, alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Poi: "Continueremo a ...

Ministro Tria : “La crescita può rallentare - ma per quest’anno nessuna manovra correttiva” : «Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell’economia in un quadro di coesione e inclusione sociale». Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero. ...

Tria in Commissione Bilancio : 'Obiettivo crescita - ma nessuna manovra correttiva' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato. 'Inoltre continueremo a muoverci in una direzione per ...

Tria in Commissione Bilancio : «Obiettivo crescita - ma nessuna manovra correttiva» : «Il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di...

IndusTria : Csc - a giugno e 2° trim +0 - 2% - crescita a ritmo fiacco : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – La produzione Industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre 2018 ma avanza con un ritmo fiacco. La variazione congiunturale prevista nella media dei mesi primaverili è di +0,2%, dopo il calo dello 0,3% nel primo trimestre. Tale dinamica è spiegata dal rimbalzo dell’attività rilevato in maggio (+1,1%, dopo -1,2% in aprile) e da una sostanziale stabilizzazione in giugno (+0,2%). La fiducia ...

IndusTria : Csc - a giugno e 2° trim +0 - 2% - crescita a ritmo fiacco (2) : (AdnKronos) – Gli indicatori qualitativi relativi al manifatturiero hanno continuato a diminuire in maggio e giugno e segnalano il persistere di una sostanziale debolezza dell’attività anche nei prossimi mesi, soprattutto a causa del peggiora-mento della domanda estera.I giudizi e le attese degli imprenditori (Indagine Istat) sono, infatti, risultati meno positivi per i timori legati alle prospettive di crescita ...