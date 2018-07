Tria | Governo unito | nessuno vuole fare saltare conti Mef | No manovra

Mercato sale su rientro crisi governo Germania - rassicurazioni Tria : Seduta positiva per i Btp, che approfittano dell'allentamento delle tensioni politiche in Europa, ma anche delle nuove rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla salvaguardia dei conti pubblici italiani.

Tria : governo lavorerà per ottenere spazi manovra con Ue : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo …

Governo - Tria : "Crescita italiana può rallentare già dal 2018" : Il Pil potrebbe aumentare nel secondo semestre "a un ritmo inferiore". Nessuna manovra correttiva in arrivo: "Interventi senza peggiorare i saldi"

Governo - Salvini superstar. Ma la sorpresa è Tria : Non compare Di Maio, ma il ministro dell'Economia Tria, con il 50% di fiducia. Probabilmente anche tra i fautori di questo Governo prevalgono due anime, quella più populista e quella più razionale, ...

Salvini fa una politica low cost, dai risultati immediati. Non così M5s: Di Maio non ha i soldi per realizzare quanto promesso. E così il voto si avvicina.

Retroscena-bomba sul governo - sgambetto a Di Maio. L'asse tra Salvini e Tria - così salta tutto : Il ' decreto dignità ' di Luigi Di Maio non passa e secondo un retroscena della Stampa dietro lo stop nel Consiglio dei ministri ci sarebbe L'asse formato tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria ,...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

ConfindusTria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

ConfindusTria : mercati giudicheranno scelte economiche governo : Roma, 27 giu. , askanews, Saranno i mercati a giudicare le scelte di politica economica del governo. Secondo il Centro Studi di Confindustria 'la dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui ...

Governo : Fraccaro - Tria? Giusto che chi ha cassa Paese sia prudente : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul reddito di cittadinanza “Tria non ha detto che i soldi non ci sono, ma che, per sua analisi, il 2019” è l’anno in cui occorre rinviare il reddito di cittadinanza, “ed è anche Giusto e corretto che chi ha la cassa del Paese sia conservativo e prudente”. Lo dice ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro. ...

Reddito di cittadinanza - governo diviso. Di Maio a Tria : «Capisco le preoccupazioni ma è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo. Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

