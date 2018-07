Tria frena ancora Di Maio | Necessario ridurre il debito

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : 'Così la crescita frena'. Il decreto slitta ancora : Questo a margine della presentazione di un'analisi del Centro Studi di Confindustria con la quale ha avvisato che l'economia italiana rallenta più del previsto, che è...

Governo - l'avviso degli indusTriali. Boccia : «Così la crescita frena». Il decreto slitta ancora : Già nella sua relazione annuale si era capito che Vincenzo Boccia, il leader degli industriali, non avrebbe fatto sconti al Governo. La conferma è arrivata ieri. Boccia ha bollato come...

Di Maio : "reddito di cittadinanza è priorità". Ma Tria frena : Sui tempi del reddito di cittadinanza il vicepremier Luigi Di Maio oggi rilancia: "Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che richiede una risposta subito. Per questo in accordo con il presidente del Consiglio ho convocato un tavolo sul tema già dalla prossima settimana. Questo tema deve avere la priorità assoluta". ...

Sul reddito di cittadinanza Tria ha frenato Di Maio : Il ministro dell'Economia: 'Non si è mai entrati nel dettaglio' Da Lussemburgo, Tria spiega che con Di Maio non si è mai entrati nel dettaglio e quindi non può esprimersi 'né a favore né contro'. Ma -...

Reddito di Cittadinanza - Tria frena sui tempi : "Importante ma difficile nel 2018" : MINISTRO ECONOMIA Tria frena SUI tempi Di Maio, ieri, aveva lanciato l'idea di varare la riforma sul Reddito di Cittadinanza entro il 2018, ma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria mostra cautela ...

Di Maio : "8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza"/ M5S non arretra : ma il Ministro Tria frena... : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il Ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Tria frena sui tempi : Tria ha comunque spiegato che si tratta di un p rovvedimento "importante" per accelerare la modernizzazione dell'economia italiana. "Per il 2018, essenzialmente - ha continuato - i giochi ormai sono ...

Di Maio : «Per il reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana»|Video Come ottenerlo|Ma sui tempi Tria frena : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Reddito di cittadinanza - Tria frena Di Maio : «Non so a cosa si riferiva» : Pragmatico, il ministro dell'Economia spiega che «quando si dice `quest'anno verranno presi dei provvedimenti´, dal mio punto di vista di ministro dell'Economia dobbiamo vedere qual è l'effetto di ...

Di Maio : «Per avere reddito cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana» Video Ma Tria frena : non a cosa si riferisca : Il vicepremier Luigi Di Maio al congresso Uil: «Obiettivo è non dare soldi a qualcuno per stare su divano». E annuncia una norma sulle delocalizzazione la prossima settimana e la cancellazione dei vitalizi, poi toccherà alle «pensioni d’oro»

Tria frena e fa come Monti "Il debito/Pil deve calare Ma la crescita sta rallentando" : Stop all'aumento dell'Iva, misure nel 2018 a saldi invariati e maggiori spazi di flessibilita' sul deficit con un rinvio del pareggio di bilancio attualmente programmato al 2020. Sono gli impegni richiesti al governo dalla maggioranza M5s-Lega con la risoluzione sul Def tendenziale approvata dalle Camere. Impegni sottoscritti dal ministro dell'Economia Segui su affaritaliani.it

Tria frena e fa come Monti "Il rapporto debito/Pil deve calare" E avverte : "La crescita sta rallentando" : Stop all'aumento dell'Iva, misure nel 2018 a saldi invariati e maggiori spazi di flessibilita' sul deficit con un rinvio del pareggio di bilancio attualmente programmato al 2020. Sono gli impegni richiesti al governo dalla maggioranza M5s-Lega con la risoluzione sul Def tendenziale approvata dalle Camere. Impegni sottoscritti dal ministro dell'Economia Segui su affaritaliani.it

Istat : frenata produzione indusTriale - -1 - 2% : La frenata congiunturale, comunque, non è un caso isolato in Europa, dal momento che anche grandi paesi come Germania e Spagna hanno conosciuto una battuta d'arresto - Non arrivano grandi notizie sul ...

Brusca frenata per l'economia tedesca. Giù gli ordinativi indusTriali : ROMA - Ordini in calo per l'industria tedesca. Secondo l'istituto di statistica Destatis, nello scorso aprile si è registrata una flessione di nuovi ordinativi del 2,5% rispetto al mese precedente ...