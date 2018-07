Tria dice che la crescita può rallentare dal 2018

Giappone : indice attività indusTriali cresce dell'1 - 5% annuo : Il ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria ha reso noto che l'indice delle attività industriali del Giappone è cresciuto dell'1,0% in aprile su base mensile rettificata, dopo la lettura invariata di marzo , e il ...

Il ceo di Intesa Messina plaude al discorso di Tria ma è cauto : "Aspettiamo la manovra". E dice no al voto anticipato : "Il ministro dell'Economia Tria ha detto le cose che probabilmente andavano dette un mese fa. Questo avrebbe evitato la salita dello spread e la caduta delle Borse". Lo ha affermato Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, concludendo la prima parte del convegno sul settore assicurativo in merito alle parole di rassicurazione del ministro."Bisogna aspettare la manovra finanziaria per dimostrare che si fa sul serio con ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di PediaTria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

"Tria dice alcune cose giuste". Intervista a Pier Carlo Padoan : "Il ministro dell'Economia Giovanni Tria dice alcune cose giuste". Il suo predecessore Pier Carlo Padoan arriva nella galleria dei presidenti, un lungo corridoio alle spalle dell'Aula di Montecitorio, subito dopo il voto che ha dato il via libera al Documento di programmazione economica e finanziaria. Tarda qualche minuto, chiede venia: "Mi scusi, mi devo ancora orientare bene. Padoan, alla prima esperienza da deputato, non ha difficoltà ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Vicky Holland vince in casa davanti alla connazionale Taylor-Brown - undicesima Alice Betto : La britannica Vicky Holland è profeta in patria e si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. La 32enne atleta nata a Gloucester ha chiuso la sua prova in 1 ora 56 minuti e 32 secondi, precedendo la connazionale Georgia Taylor-Brown di 17 secondi, dopo un duello serrato, mentre in terza posizione si è classificata la statunitense Katie Zaferes a mezzo minuto esatto. Completano la top ten: quarta posizione per ...

Orban benedice Salvini e AusTria : "In Ue ora ci sono uomini duri" : L'asse sembra ormai assodato. Matteo Salvini e Viktor Orban , da quando il leghista è diventato ministro dell'Interno, si mandano segnali di apprezzamento reciproco . Un'alleanza che potrebbe portare ...

Migranti - anche Germania dice no a riforma Dublino. AusTria sull’Italia : “Un alleato forte - parleremo con Salvini” : anche alla Germania la proposta della presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino non piace. “Com’è attualmente non la accettiamo”, ha detto il segretario di stato tedesco Stephan Mayer al suo ingresso al consiglio Affari interni, in programma oggi a Lussemburgo, dove il primo punto della discussione è dedicato proprio alla riforma del sistema di asilo europeo. Berlino quindi condivide la posizione italiana ...

Ecco cosa diceva sull'euro Giovanni Tria - lodando Savona - : ... ma ci si può basare su un articolo pubblicato dal professore presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata. Su Formiche.net , ...

Giro d’Italia – Velocisti all’attacco : percorso e altimeTria della tredicesima tappa : La tredicesima tappa del Giro d’Italia sarà piatta e molto veloce: ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna La tredicesima tappa del Giro d’Italia sarà assolutamente piatta e attraverserà la pianura Padana orientale da sud a nord. Da segnalare numerosi attraversamenti cittadini dove sono possibili (e consueti) rotatorie, spartitraffico e dossi rallentatori. A 30 chilometri dall’arrivo ci sarà il primo passaggio ...

Giro d’Italia – La dodicesima tappa piatta è molto veloce : ecco il percorso e l’altimeTria della frazione : La dodicesima tappa del Giro d’Italia è molto piatta e adatta ai velocisti: ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna La dodicesima tappa del Giro d’Italia da Osimo a Imola sarà completamente pianeggiante e si percorrerà per la sua quasi interezza la ss16 Adriatica. I ciclisti i primi 130 chilometri correranno su strade larghe e sostanzialmente rettilinee. Gli altri 60 chilometri saranno sempre diritti lungo che ...

Governo - Di Battista : “Berlusconi abbattuto dalla congiura dello spread”. A M5s e Lega dice : “Pensate alla paTria” : L’Huffington Post diffonde i contenuti della bozza del contratto tra Movimento 5 stelle e Lega. Piazza Affari sprofonda, crollando al -2,3 per cento (maglia nera in Europa). E Alessandro Di Battista punta il dito contro “i potenti senza volto” dei mercati. “Cercano di buttare giù un Governo non ancora nato”, scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Proprio come fece “la congiura dello ...

Giro d’Italia – I corridori renderanno omaggio a Scarponi : ecco il percorso e l’altimeTria dell’undicesima tappa : L’undicesima tappa del Giro d’Italia attraverserà ancora gli Appennini e renderà omaggio a Michele Scarponi con la scalata a Filottrano. ecco il percorso e l’altimetria della frazione odierna L’undicesima tappa del Giro d’Italia sarà un’altra frazione appenninica. La carovana in rosa partirà da Assisi e raggiungerà Osimo dopo 156 chilometri. Sarà una giornata speciale perché verranno attraversati il Passo del ...

Perché ConfindusTria benedice l'intesa Lega-5 Stelle sul turismo : Un paradosso, come tanti in Italia. Nel Paese forse più visitato al mondo, manca un ministero del turismo. Se ne sono accorti anche Lega e Cinque Stelle, impegnati in queste ore a ultimare quel contratto di governo da presentare in serata a Sergio Mattarella , magari ...