Tria | Debito sotto controllo ma nessuna manovra bis nel 2018

Tria : bene l'economia - ma può rallentare. Niente strattoni al debito : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

Tria frena ancora Di Maio : "Necessario ridurre il debito" : ... il titolare di via XX Settembre di fatto spiega il suo piano: 'l primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'...

Tria esclude manovra correttiva nel 2018 - priorità a crescita e riduzione debito : 'Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione e inclusione sociale', ha spiegato Tria. Gli obiettivi, ha ...

Gli impegni di Tria in Europa : "Per il 2018 interventi senza costi - ridurre debito" : ...di riduzione del deficit strutturale e del debito non risponde solo ai vincoli europei ma risponde a problemi che l'Italia deve affrontare nel proprio interesse considerando che è un'economia aperta, ...

Dombrovskis - impegno Tria su calo debito : ANSA, - BRUXELLES, 22 GIU - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria "nel nostro incontro di ieri ha ribadito l'impegno perché l'Italia continui a ridurre il rapporto debito pil", e su questo "la posizione della Commissione è ben nota e riflessa ...

Intesa Sp - Messina : 'Tria ok sul debito - ma attenzione alla manovra' : Oggi il differenziale rispetto alla Spagna, Grecia e altri paesi è completamente infondato, c'è uno scollamento totale tra spread e forza dell'economia reale'. Messina ha poi risposto alle domande ...

Def - Tria strizza l'occhio all'Ue : 'riduzione del debito - prima di tutto' : Sull'impianto della risoluzione di maggioranza sul Documento di economia e finanza, ancora suscettibile di modifiche, che approderà mercoledì 20 nelle Aule di Camera e Senato un'altra priorità è ...

Giovanni Tria - "Calo del debito prima di tutto"/ Def - ministro dell'Economia : "Rispettiamo gli impegni" : Giovanni Tria, "Calo del debito prima di tutto": via libera del Senato sul Def, il ministro dell'Economia sottolinea che il Governo "rispetterà gli impegni"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:05:00 GMT)

"Col debito non si scherza". Tria detta la nuova linea che cambia il contratto : Se il Documento di economia e finanza varato dal ministro Pier Carlo Padoan del governo Gentiloni incorporava la correzione dei conti che la Commissione europea aveva bollato come 'inadeguata', il ...

Linea prudente di Tria : il contratto è vago ma fate attenzione a non alzare il debito : Il debito deve continuare a scendere, la finanza pubblica va gestita in modo prudente, il consolidamento di bilancio e il dialogo con la Commissione europea sono condizioni necessarie per tenere sotto controllo i mercati e ottenere più margini di flessibilità. Le misure indicate nel contratto di governo? Si attueranno, con gradualità: ma solo se a...

Tria : non mettere a repentaglio il calo del debito - investimenti fuori deficit : Il ministro dell'Economia: «Ripresa a ritmi più contenuti». «Sì» alla risoluzione di Camera e Senato: «Congelare l'aumento dell'Iva». Sullo spread: «L'aumento dei tassi nelle ultime settimane è conseguenza ...

Tria : calo debito condizione per fiducia mercati. Reddito cittadinanza? Avrà ruolo centrale : Nel corso della discussione sul Def alla Camera, prima del voto alla risoluzione al Def di M5S e Lega , approvata da entrambi i rami del Parlamento, , il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un attenti sulla gestione dei conti pubblici:

Def - Tria : il debito deve calare. Su misure e coperture il ministro non alza il velo : Risoluzione Lega-M5S: stop all’aumento dell’Iva.Chi immaginava un duello ai ferri corti con i Commissari di Jean-Claude Juncker già nel pieno dell’estate sarà deluso: difficilmente sarà così. Linea confermata nel vertice di ieri a Palazzo Chigi: per il momento non ci saranno strappi

Tria spiega il Def - decisivo ridurre il debito. Ok su Iva : L'impegno alla riduzione del disavanzo è condizione essenziale per la stabilità finanziaria ma consentirà anche di rivendicare in Europa la possibilità di conteggiare fuori dal deficit le spese per ...