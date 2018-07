: RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Min. Tria in Comm. riunite alla Camera oggi: 'Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva… - antoniodb69 : RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Min. Tria in Comm. riunite alla Camera oggi: 'Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva… - CyberNewsH24 : #Tria a Comm.Bilancio: priorità,crescita - camilla_staff : RT @ItalianPolitics: ECONOMIA. Min. Tria in Comm. riunite alla Camera oggi: 'Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva… -

Così il ministro dell'Economia,, alleissionidi Camera e Senato. Poi: "Continueremo a muoverci in una direzione per cui non vi sarà peggioramento del saldo strutturale".(Di martedì 3 luglio 2018)