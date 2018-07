Tre persone uccise nel Milanese | probabile duplice omicidio-suicidio

Rovato - sabato torna la notte bianca : attese olTre 10mila persone : Tra gli spettacoli sono da segnalare in particolare, in piazza Cavour, l'esibizione di ballo della scuola Asd Le Farfalle e la musica live con le tribute band di Abba e Bee Gees, a cui seguirà un dj ...

La Polizia di Stato di Messina - ha arrestato Tre persone : Giorni frenetici per la Questura di Messina che conclude l a settimana con significativi risultati conseguiti dalla Squadra Mobile, dalla Polizia Ferroviaria e dalle Volanti. Di stanotte l'arresto di ...

"Le persone venivano colpite - menTre mi trovavo sotto a un tavolo" : Se è vero che la cronaca è 'un bollettino d'esecuzioni', Phil ha dimostrato che la deontologia non prevede pause di sorta. L'eroismo professionale di un uomo al quale, noi tutti, possiamo solo ...

Nuova Zelanda - Tremendo frontale tra due auto : muoiono sei persone - tra queste una neonata : A causare l'incidente probabilmente una serie di fattori come l'alta velocità e la presenza di ghiaccio sulla strada. La polizia: "Siamo sconvolti, non avevamo mai visto nulla del genere".Continua a leggere

Bagno di folla per Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona - Nadie Ha Dicho olTreoceano per 250000 persone : Laura Pausini a Cuba con Gente De Zona per la prima volta nella sua carriera. L'artista di Solarolo è sbarcata oltreoceano per partecipare al concerto del collettivo con il quale ha inciso una nuova versione di Nadie Ha Dicho e che ha rilasciato prima dell'approdo sul mercato di Fatti sentire, avvenuto in contemporanea in tutto il mondo. Si tratta della prima volta di Laura Pausini a Cuba, nella quale ha fatto parte di un concerto ...

Furti nelle auto dei bagnanti - arrestate Tre persone tra loro anche un minore : Chieti - Tre persone, fra le quali un minore, sono state arrestate ieri per furto dai carabinieri di Ortona dopo aver fatto razzia di oggetti a bordo di alcune auto in sosta ai Ripari di Giobbe, meta di numerosi bagnanti. I tre, Marco Guarnieri, 19 anni, residente a Roma, Aquilino Spinelli (29), di Collecorvino, e C.N. (17), di Roma, erano a bordo di un'Alfa 147 sulla quale sono stati trovati attrezzature per parrucchiere, tablet, borse da ...

Montepulciano - 2 persone investite da un Treno : ritardi fino a 90 minuti sulla linea Milano – Roma : Importanti ritardi sono stati segnalati sulla linea ad alta velocità che collega Roma con Milano a causa dell'investimento di due persone.Continua a leggere

Istat : "In Italia olTre 5 milioni di persone in povertà assoluta" : Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778mila e vi vivono 5 milioni e 58 mila individui.L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). ...

Vittoria : prevenzione incendi - denunciate Tre persone : Vittoria - Subito dopo l'incendio nei pressi del Club Med di Kamarina, in località Scoglitti, sviluppatosi il 7 giugno, sono stati intensificati i controlli da parte della polizia per prevenire gli ...

Ballottaggi - Calenda : andare olTre i dem. Martina frena : cambiare persone e idee : Il Pd analizza la sconfitta, Martina propetta un cambiamento di persone e idee mentre Calenda invita addirittura ad andare «oltre i dem». M5S va meglio del previsto ma guarda con...

Red Bull Soapbox Race - olTre 40 mila persone a Roma per la corsa delle auto senza motore : Creatività, competitività e divertimento. Sono questi gli ingredienti della Red Bull Soap Race, la gara globale per piloti amatoriali di folli vetture artigianali e senza motore, andata in scena oggi ...

Blancpain GT Series – OlTre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party. Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...

Notte Celeste. OlTre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

