“Tre identici estranei” | nei cinema americani la storia dei tre gemelli separati dalla

(Di martedì 3 luglio 2018) Treed un esperimento scientifico: ladi Eddy Galland, David Kellman e Robert Shafran comincia nel 1961 quando vengonoalla nascita e dati in adozione a tre diverse famiglie. La loro biografia viene attentamente supervisionata dagli psichiatri Peter Neubauer e Viola Bernard attrattipossibilità di studiare il comportamento di soggetti con lo stesso patrimonio genetico in relazione ad ambienti socio-culturali diversi durante le varie fasi della vita. Ora la loroè diventata un documentario, Three identical strangers (Treestranei) del regista Tim Wardle che è uscito da qualche giorno neied è candidato ai prossimi Oscar. L’esperimento, iniziato alla nascita dei, era stato organizzato nei minimi dettagli: i treerano stati dati in adozione a tre famiglie molto diverse tra loro per status sociale e ...