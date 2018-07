Trasparenza e tracciabilità delle auto giunte a fine vita | con la piattaforma targata

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Nell’ambito del più ampio progetto Easy Collect, Cobat e CAR-Confederazionedemolitori Riuniti hanno realizzato un’innovativache consente latotale e la massimadelmobili. Rappresenta, infatti, una vera e propria rivoluzione perché trasforma il settore dell’demolizione in un marchio di garanzia green per le casemobilistiche: grazie al sistema di gestione, è possibile avere online e immediatamente disponibili tutte le informazioni relative aldei componenti di ogni veicolo e seguire tutto il percorso dei rifiuti fino al riciclo, con report specifici per marchi e modelli. Le casemobilistiche possono in questo modo monitorare in tempo reale ilproprie. LaCOBAT-CAR, inoltre, rappresenta una svolta importante anche per la Polizia Stradale che potrà usufruire e accedere al ...