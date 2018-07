AutoTrapianto di isole del pancreas/ Primo caso in Italia : cellule per l’insulina “traslocate” nel fegato : Autotrapianto di isole del pancreas, Primo caso in Italia: cellule per l’insulina traslocate dal pancreas al fegato. Un intervento all'avanguardia eseguito da un'equipre bresciane e milanese(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Trapianto di cellule staminali : qual è oggi il loro impiego : Nell’ultima parte dell’intervista ad Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, si parla delle reali prospettive di impiego del Trapianto di cellule staminali, ad oggi. Nelle precedenti interviste sono stati descritti diversi tipi di Trapianto di cellule staminali impiegate in clinica o che sono in uno stadio di ricerca più o meno avanzato. ?? È importante che l’ultima parte dell’intervista ad Antonio Uccelli ...

Sclerosi multipla curata con staminali/ Un Trapianto di cellule può guarire la malattia autoimmune? : Sclerosi multipla curata con staminali, trapianto di cellule potrebbe guarire la malattia autoimmune. I primi tre pazienti a cui è stata eseguita la cura speriamentale reagiscono bene.

Sclerosi multipla - terminato il primo Trapianto di cellule staminali : Le cellule staminali per curare la Sclerosi multipla. Per la prima volta è stato completato il trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui primi tre pazientiLa speirimentazione clinica di fase I sulla Sclerosi multipla secondaria progressiva è stata avviata dall'Associazione Revert Onlus e l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule staminali di Terni, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo ...

Cellule staminali emopoietiche : a Verona il Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto : Si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9 giugno presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona l’11° Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto di Cellule staminali emopoietiche (EBMT). Durante l’evento saranno trattati argomenti di attualità come le nuove modalità di Trapianto usando il genitore o un familiare come donatore, il trattamento della leucemie resistenti o ricadute dopo la chemioterapia sia con farmaci innovati ...

Trapianto e trasfusioni in utero / Al sesto mese di gravidanza impiantate cellule staminali sul feto : Trapianto e trasfusioni in utero, al sesto mese di gravidanza impiantante cellule staminali sul feto per la prima volta nel mondo. Intervento all'Ucsf Benioff Children's di San Francisco.

Usa - trasfusioni e Trapianto di cellule staminali in utero : è la prima volta al mondo : ... ma solo nei prossimi mesi si potrà verificare con sicurezza se il trapianto è riuscito a contrastare il male di cui la piccola soffriva da prima di venire al mondo. 'È ancora troppo presto per dire ...