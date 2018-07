Tragedia in una ditta | spara a padre e compagna poi si uccide

Bologna - bambino di 11 anni annega nel Reno/ Tragedia per una famiglia peruviana : salvi i 4 cuginetti : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con i cuginetti, che sono riusciti a risalire. Le ultime notizie sulla Tragedia(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:41:00 GMT)

“Aveva appena finito l’esame di maturità”. Cosa è successo a Marco. Una Tragedia indescrivibile - una storia straziante : Un sereno e caldo giorno d’estate è rovinato da una notizia tremenda che ha gelato il sangue di tutti. È infatti impossibile restare indifferenti di fronte a quanto accaduto a Marco in uno dei giorni più belli della sua vita. Morire a 19 anni per un incidente stradale in auto. Un destino tremendo. Così se n’è andato Marco Coletta. Era studente e aveva appena discusso la tesina della prova orale all’esame di maturità, all’istituto ...

Bravata rischia di trasformarsi in Tragedia ad Alassio : un gruppo di ragazzi tenta di rubare un tender - una giovane cade in acqua e rischia ... : Notte brava da parte di alcuni giovani che in preda all' euforia e ai fumi dell'alcool hanno deciso, in piena notte di appropriarsi di un tender nei pressi del molo di Alassio. La Bravata ha rischiato ...

Bordighera - fiamme nell'hotel abbandonato : quando per l'incuria si rischia una Tragedia fotogallery : Tre bombole di gas appoggiate sul marciapiede davanti all'ex albergo di via Primo Maggio, a pochi passi dal Palazzo del Parco, sede di spettacoli e consigli comunali, nel centro cittadino. Sono ...

Usa - Tragedia sfiorata all’Ikea : bimbo trova una pistola su un divano e spara : Paura lunedì in un negozio Ikea dell'Indiana: un bambino ha trovato una pistola carica su un divano e ha sparato almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: toccherà ora al pubblico ministero decidere se incriminare il proprietario dell'arma, che probabilmente ha perso la pistola sedendosi sul divano.Continua a leggere

“Ecco dove l’abbiamo trovato”. Il bimbo - autistico - era scomparso poche ore prima. Una Tragedia senza pari : Ci sono casi di persone scomparse che hanno un lieto fine e altri che purtroppo si concludono nel peggiore dei modi. La storia del piccolo Dalton, il bambino dolcissimo che vedete nella foto, appartiene alla seconda categoria. I suoi genitori, i signori Robertson, hanno infatti ricevuto la notizia che nessuna mamma e nessun papà vorrebbe mai sentire: l’hanno trovato morto. Si era allontanato da casa il piccolo, sei anni, residente ...

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : “Vivere sotto scorta è una Tragedia. Credi abbia paura di te? Buffone” : In esclusiva per Fanpage.it, dalla sede romana del quotidiano online lo scrittore Roberto Saviano risponde all'intimidazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha ventilato l'ipotesi di una revoca della scorta al giornalista: "Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di ...

Grecia - Tragedia in un campo profughi : bimba di 4 anni cade in una fogna e muore : Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul fondo di un condotto fognario.Continua a leggere E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul […] L'articolo Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore proviene da NewsGo.

Rogo di Primavalle - la Tragedia dei fratelli Mattei diventa una graphic novel : L'immagine dei due ragazzi bruciati vivi mentre tentano di fuggire dalla finestra dalle fiamme che ha avvolto il loro appartamento è una di quelle messe lì, nel cuore della coscienza collettiva, e non ...

Napoli - Tragedia sul traghetto : auto precipita dal ponte sui passeggeri - un morto e una donna grave : La tragedia mentre il porto era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo nella giornata del...

