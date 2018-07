Tragedia alla Seri Cart di Cormano | duplice omicidio-suicidio 43enne ammazza padre e

AGRATE BRIANZA - INCIDENTE SU A4 : ALLARME GAS RADIOATTIVO/ Ultime notizie : per i Vigili è Tragedia sfiorata : AGRATE BRIANZA, INCIDENTE su A4: ALLARME gas RADIOATTIVO. Ultime notizie: maxi intervento dei Vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Tragedia a Salerno : allatta il figlio appena nato e poi si uccide : Tragedia a Salerno, nell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: una giovane mamma si è tolta la vita dopo avere allattato il figlio. La 26enne si sarebbe recata al sesto piano del Reparto Tin per allattare il piccolo: poi sarebbe uscita dalla stanza, e avrebbe aperto una finestra per poi lanciarsi nel vuoto. Nelle vicinanze erano presenti altre persone ma nessuna è riuscita a impedire il gesto. La donna era in buone ...

Tragedia al funerale : figlio muore schiacciato dalla bara della madre. Il video choc : Un incredibile incidente è avvenuto sull’isola di Sulawesi, in Indonesia. Samen Kondorura, 40 anni, era fra il gruppo di persone che stava trasportando la cassa col corpo della madre sulla torre funeraria durante un tipico rito. L'uomo è rimasto schiacciato e ucciso.Continua a leggere

La cerimonia funebre si trasforma in Tragedia : uomo muore schiacciato dalla bara della mamma : muore schiacciato dalla bara della madre. Questo il destino beffardo di un quarantenne indonesiano che ha perso la vita nel giorno del funerale della madre Berta. L’incidente è avvenuto venerdì nella valle del Parinding, sull’isola di Sulawesi. Il rituale funebre prevedeva di issare il pesante sarcofago su una torre funeraria. La scala di bambù ha ceduto e le persone che reggevano il feretro sono cadute a terra. Il figlio della donna ...

Un anno dalla Tragedia di Piazza San Carlo : a Torino la cerimonia in ricordo di Erika Pioletti [GALLERY] : Un anno fa un falso allarme bomba a Torino procurò il panico in Piazza San Carlo, oggi la cerimonia in ricordo dell’unica vittima Erika Pavoletti Un anno fa la tragedia in Piazza San Carlo a Torino, in cui perse la vita Erika Pioletti. Durante la finale di Champions League, nella Piazza principale del capoluogo di regione piemontese, davanti al mega schermo che proiettava la partita, un falso allarme bomba procurò il panico. Ciò causò ...

Tragedia a Camaldoli - medico del 118 cade di bicicletta e muore in una scarpata. Cornioli : 'Ha dato un contributo prezioso alla comunità' : 'Una persona mite, buona. Un ottimo professionista, che manteneva rapporti positivi con tutti'. Con queste parole Massimo Mandò, direttore Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est, ha ...

Tragedia alla F.I.S. di Lonigo : morto Andrea Galiotto : Tragedia a Lonigo (Vicenza). Un operaio di 36 anni è stato stroncato da un malore. E’ successo alla F.I.S., ditta di

Strage di Ustica - dalla Tragedia ai processi : un mistero lungo 38 anni : Strage di Ustica, dalla tragedia ai processi: un mistero lungo 38 anni Il 27 giugno 1980 il DC9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno causando 81 morti. Negli anni si sono alternate ipotesi, depistaggi, sentenze di risarcimento ma nessun responsabile è stato ...

Spara con un fucile alla moglie e la uccide : Tragedia familiare a Porto Sant'Elpidio : Spara alla moglie con un fucile e la uccide: è accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Protagonista...

Porto Sant’Elpidio. Lite finisce in Tragedia - anziano spara alla moglie e la uccide : La tragedia familiare in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. L'omicida avrebbe aperto il fuoco al termine di un diverbio.Continua a leggere