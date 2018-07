Tra il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day | la giornata di sconti straordinari di

Trani X edizione Festival 'Il Giullare' dal 6 al 23 luglio. IL PROGRAMMA : ... e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di collaborazione.Questo è il nostro PROGRAMMA completo di eventi e spettacoli e come sempre avviene, Il Giullare continuerà con la sua ...

Velvet Collection/ Anticipazioni 3 luglio : al via lo spin-off - la Trama ed i nuovi personaggi della fiction : Velvet Collection, eccco le Anticipazioni della prima puntata in onda oggi, martedì 3 luglio 2018: al via lo spin-off, la trama ed i nuovi personaggi della fiction TV.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:01:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 luglio : Governo “di desTra” fa cose di sinisTra : meno precarietà e spot ai biscazzieri : Decreto dignità Di Maio si prende la scena: “Licenziamo il Jobs Act” Ok al testo. Stretta più forte sui contratti a termine. La parte fiscale (cara alla Lega) si sgonfia: mancavano le coperture di Carlo Di Foggia I fascisti rossi di Marco Travaglio In attesa di studiare nel dettaglio il primo decreto del Governo Conte, battezzato “Dignità” dal vicepremier Di Maio e varato ieri dal Consiglio dei ministri, abbiamo già la netta sensazione che ...

Palio di Siena del 2 luglio - vince la conTrada del Drago : Il Palio di Siena del 2 luglio 2018 è del Drago che ha trionfato nella tradizionale cornice di Piazza del Campo con il fantino Brio che montava il cavallo Rocco Nice. Al secondo posto la contrada dell'Oca che dapprima ha rimontato la Giraffa e poi ha tentato fino alla fine di portarsi in prima posizione. La corsa è iniziata alle 20:30 circa dopo una mossa molto lunga e 2 false partenze. Curiosità statistica: continua il digiuno del Nicchio e ...

“Tutto può succedere 3” – Terza puntata del 2 luglio 2018 – Anticipazioni e Trama.e : Tutto può succedere,Terza stagione, in onda nel lunedì sera di Raiuno. Due cose colpiscono: la messa in onda di una fiction a lunga serialità in piena estate e soprattutto la nuova serie a solo un anno di distanza dalla precedente. Un fatto positivo visto che la Rai sinora ci ha abituato ad attendere due anni, […] L'articolo “Tutto può succedere 3” – Terza puntata del 2 luglio 2018 – Anticipazioni e trama.e sembra essere il primo su Un Due ...

VINCITORE PALIO DI SIENA - 2 LUGLIO 2018 / Aquila conTrada nonna - Oca la più titolata : chi vincerà stavolta? : VINCITORE PALIO di SIENA, 2 LUGLIO 2018. Le 10 Contrade partecipanti: chi vincerà in Piazza del Campo? Numeri e curiosità in vista della grande gara...(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte scopre che Werner e Susan stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Cosa aspettarsi dal cielo di luglio - Tra eclissi e un Marte molto luminoso : Non solo la notte della luna rossa, prevista per il 27 luglio prossimo. I cieli di questo mese sono, infatti, ricchi di molti altri eventi astronomici

Calciomercato LIVE - tutte le Trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : Juventus su Morata - la Lazio non fa sconti : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Il finale di Westworld 2 in Italia - su Sky Atlantic il 2 luglio : Trama ultimo episodio e anticipazioni terza stagione : Finalmente è arrivato il gran giorno: dopo la messa in onda in lingua originale, stasera Sky Atlantic propone il finale di Westworld 2 in versione doppiata. Il decimo e ultimo episodio della seconda stagione sarà trasmesso nella serata di lunedì 2 luglio in prima assoluta. Si intitola "Il passeggero" l'episodio 2x10, scritto dagli showrunners Jonathan Nolan e Lisa Joy. Arrivati all'atto conclusivo del loro percorso, c'è gran tensione tra ...

Senza nuovo codice della sTrada 2018 ma contro guida con telefono direttiva storica a luglio : Latitante il nuovo codice della strada 2018 ma per contrastare la guida con telefono, tablet e comunque altri dispositivi tecnologici colpevoli di distogliere l'attenzione dalla strada, ecco che arriva una direttiva davvero rivoluzionaria, anche se limitata ad un'area geografica ben precisa. La Procura di Pordenone ha reso pubblica la direttiva n. 4414 del 26 giugno 2018 che, come ci racconta pure il sito di settore Dirittoegiustizia.it, ...

Gli appuntamenti proposti dall'associazione Cori Piemontesi a Verbania e nel VCO. Martedì 3 luglio Palazzo Peretti Sala SOMS - Verbania InTra - ... : Sia a pranzo che a cena sarà possibile mangiare presso il Più Sport nell'ambito della Festa Patronale di San Maurizio organizzata dalla Pro Loco. Concerti 30 Giugno ore 21.00 / Santa Maria Maggiore ...

Anticipazioni Beautiful Trama puntata 9-13 luglio 2018 : Bill ritorna al potere! : Anticipazioni Beautiful trama puntata da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018: Eric e Quinn sono in crisi? Bill ritorna al comando della sua azienda… Anticipazioni Beautiful: Bill fa cancellare tutte le copie della confessione e ritorna alla guida della Spencer Pubblications! Eric e Quinn litigano… la rottura è imminente? Bill ritornerà al potere… Eric e Quinn litigheranno a causa degli intrighi di Sheila Carter e Katie ...