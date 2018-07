Tour de France 2018 : gli scalatori. Tantissimi nomi a caccia di un piazzamento tra i migliori : Mancano ancora pochi giorni al via del Tour de France 2018. Con i pochi chilometri dedicati alla cronometro individuale, l’edizione corrente si rivela una grande occasione per gli scalatori puri di affermarsi. Di conseguenza, tanti uomini di montagna hanno voluto rispondere presente all’appello per contrastare il dominio di Chris Froome alla Grande Boucle. In ottica graduatoria generale, Nairo Quintana è tra i principali favoriti per ...

Tour de France 2018 : gli italiani al via saranno 13 - così pochi solo nel 2016 : È ormai definita la starting list del Tour de France 2018. A due giorni dalla presentazione delle squadre di giovedì 5 luglio, primo atto ufficiale in vista del via di sabato, tutti i team hanno annunciato i corridori scelti. In virtù delle nuove regole entrate in vigore all’inizio della stagione le squadre saranno composte da soli otto corridori, anziché i nove che si potevano schierare fino alla passata edizione. Le formazioni saranno 22, ...

Perché Chris Froome può correre il Tour de France : L'ennesima storia di doping e ciclismo, che andava avanti da mesi e riguardava il più forte ciclista da corse a tappe in attività, è finita in modo discusso e rocambolesco The post Perché Chris Froome può correre il Tour de France appeared first on Il Post.

Tour de France 2018 : la squadra di Vincenzo Nibali. Una Bahrein Merida equilibrata - ma sarà all’altezza di Sky e Movistar? : Al Tour de France 2018 la Bahrein Merida correrà tutta in supporto a Vincenzo Nibali, che proverà a ripetere l’impresa del 2014 e conquistare la seconda Grande Boucle della carriera. Lo Squalo partirà tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, vista la sua esperienza e le sue qualità su tutti i terreni. In un Grande Giro conta però tanto anche la squadra. Andiamo quindi ad analizzare la Bahrein Merida per questo Tour de France ...

Tour de France 2018 : tutte le salite e le montagne da scalare. Alpe d’Huez - Tourmalet - Aubisque e diverse novità : Il percorso del Tour de France 2018 sarà ricco di grandi salite, con gli organizzatori che hanno scelto di includere montagne storiche ed unirle a diverse ascese inedite, che potrebbero regalare sorprese. In totale saranno 53 i GPM che dovranno affrontare i corridori attraverso le 21 tappe di questa edizione. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le salite protagoniste del Tour de France 2018. Partiamo dalle classiche e iniziamo di diritto ...

Tour de France 2018 : su che canale vederlo in tv? Gli appuntamenti su RAI ed Eurosport : Tutto pronto per l’edizione numero 105 del Tour de France: sabato prossimo, il 7 di luglio, scatta dalla Vandea la Grande Boucle. Un percorso davvero molto spettacolare quello previsto quest’anno: salite, pochi chilometri a cronometro e tante frazioni miste che vedranno i corridori all’attacco a caccia della Maglia Gialla. Andiamo a scoprire come seguire in TV la più importante delle corse a tappe. Rai 3 è il canale ...

Tour de France 2018 : i grandi favoriti a confronto. Salita - cronometro - discesa…Chi è il migliore? : Tutto pronto per la grande sfida per la Maglia Gialla: scatta sabato 7 luglio dalla Vandea il Tour de France 2018. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti della Grande Boucle: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza (ovviamente sono dati soggettivi, che facilmente potrebbero essere smentiti dalle varie circostanze in corsa). CHRIS FROOME Salita: 9 Discesa: 8 cronometro: 10 Intelligenza tattica: 8 Pavé: ...

Tour de France 2018 : Nairo Quintana - tutto sulla Grande Boucle. Il colombiano ha corso pochissimo - incognita sulla condizione : Tra i grandi favoriti della 105a edizione del Tour de France spicca il nome di Nairo Quintana. Il 28enne colombiano parte non solo con l’obiettivo di contrastare il dominio di Chris Froome sulle strade del territorio transalpino, ma soprattutto con l’intento di completare la Tripla Corona (Giro, Tour e Vuelta). Il Condor sta preparando una stagione intera per concentrarsi esclusivamente su quel trofeo sfuggitogli di mano per poco più ...

Golf – La prima volta non si scorda mai - le emozioni di Francesco Molinari dopo il successo nel PGA Tour : Con il trionfo nel Quicken Loans National, il campione torinese Francesco Molinari è il primo azzurro a imporsi sul massimo circuito di Golf statunitense dal 1947. Le sensazioni del Golfista italiano Francesco Molinari riscrive la storia del Golf azzurro. dopo il trionfo europeo nel BMW PGA Championship dello scorso maggio, il campione torinese fa il bis negli USA, conquistando il Quicken Loans National nel Maryland e diventando così il ...

Tour de France 2018 : partenza a “griglia” nella 17^ tappa. Cosa significa e come funziona? Rivoluzione totale! : Il Tour de France 2018 passerà la storia anche per una grandissima novità, una vera e propria Rivoluzione che in futuro potrebbe diventare una soluzione alternativa applicata con più costanza nel ciclismo su strada. La 17esima tappa della Grande Boucle, infatti, non sarà soltanto brevissima in termini chilometrici ma si distinguerà dalle tradizionali corse perché utilizzerà la partenza in griglia come si è soliti fare nelle gare di ciclocross o ...

Tour de France : diversi forfait importanti - anche Kelderman rinuncia : Sara' un Tour de France [VIDEO] sempre stellare quello che partira' sabato 7 luglio dalla Vandea, ma con diverse defezioni importanti arrivate negli ultimi giorni. Al via della Grande Boucle non ci sara' l’ex iridato Rui Costa, alle prese con un infortunio al ginocchio destro che lo aveva gia' costretto a saltare il Giro di Svizzera e richiedera' un ulteriore stop. L’ultimo forfait in vista del Tour de France è invece quello dell'olandese Wilco ...

Francesco Molinari nella storia : trionfo azzurro nel PGA Tour dopo 71 anni : Vincere negli Stati Uniti non è cosa facile, ma al mondo attualmente sono in pochi a giocare come Chicco. Lasciare a otto colpi il secondo classificato è stata una prova di forza e di classe. ...

Tour de France 2018 : i velocisti. Sagan - Gaviria - Kittel - Démare…presenti tutti i migliori - sarà spettacolo! : Al Tour de France 2018 vedremo grande spettacolo nelle volate, visto che al via troveremo i migliori sprinter del mondo. In questa 105ma edizione la startlist delle ruote veloci è davvero di un livello stellare e tolti il nostro Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan, ci sono davvero tutti. Andiamo quindi a scoprire i velocisti che saranno protagonisti al Tour de France 2018. Partiamo di diritto dal tre volte campione del mondo Peter Sagan ...