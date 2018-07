Torino | trovato morto escursionista 33enne disperso da domenica

Olimpiadi 2026 - Sala : “Milano più forte - avrei preferito candidatura con Torino ma ho trovato un blocco” : “Rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi invernali a Torino, quindi probabilmente sarebbe stata un’opzione migliore una candidatura Milano-Torino insieme. Siamo nella fase di presentazione del dossier. Capisco che sia un tema di grande interesse, ma le possibilità di successo aumentano quanto più si tengono bassi i riflettori. Lo abbiamo potuto constatare con Expo” a ...

Roma : trovato nido di api su moTorino. Salvati gli insetti : Roma: salvate le api e liberato il mezzo Roma – Di seguito il comunicato della Polizia locale di Roma Capitale. Erano stati chiamati dai cittadini che avevano notato un alveare che avvolgeva lo specchietto di un motociclo, sotto i portici di Piazza Ragusa. In questo modo gli agenti della Polizia Locale, Gruppo Tuscolano, ex Appio, anche grazie al supporto dei volontari inviati dalla Protezione Civile, sono riusciti a mettere in salvo le ...

Trovato ordigno bellico a Torino : Sono state completate poco fa le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale e riaffiorato in via Nizza nel pressi del Lingotto durante alcuni scavi in ...

Torino - operazioni per disinnescare l’ordigno bellico da 227 chili ritrovato al Lingotto : evacuate 2000 persone – FOTO : Sono in corso le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, ovvero quella davanti, non si è staccata. Ora, con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia, procederanno al taglio. La bomba pesa 227 chili, di cui 130 di esplosivo, ed è stata ...

Torino - ordigno bellico trovato nel cantiere vicino Eataly : artificieri al lavoro : Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato durante lavori di scavo in via Nizza, nei pressi di Eataly. La zona è stata isolata, i lavori sospesi, e sul posto stanno ...